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    • Eğitim
    • 01.09.2021 08:55
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    • 01.09.2021 08:55
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    YKS üniversiteler kaç puanla kapattı? YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları 2021!

    YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları kaç oldu? 2021 YKS üniversite taban puanlar kaç? Öğrencilerin merak ettiği konuların başında YKS taban puanları gelmeye başladı. ÖSYM'nin YKS yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından YKS taban puanlarının kaç olduğu merak ediliyor. YKS'de tercih yapan adayların %85,80'i yükseköğretim programlarına yerleştiği bilgisi paylaşılmıştı.

    takvim.com.tr
    YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları 2021! YKS üniversiteler kaç puanla kapattı?

    2021 YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları kaç oldu? YKS üniversite taban puanlar kaç? Bu yıl yüzbinlerce öğrenci daha üniversiteye yerleşme sevinci yaşadı. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler de YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. 2021 üniversite taban puanları merak edilen konulardan birisi oldu. İşte; YKS tarafından yapılan son açıklamalar!

    YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021!

    YKS üniversite taban puanlarına ilişkin bir kılavuz henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada; üniversite kayıt tarihlerinin 6-10 Eylül, Elektronik kayıtların 4-8 Eylül arasında olduğunu duyurdu.

    ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

    -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

    -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

        -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

        -Nüfus cüzdan fotokopisi.

        -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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        Haberler Eğitim YKS üniversiteler kaç puanla kapattı? YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları 2021!
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