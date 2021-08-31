YKS üniversiteler kaç puanla kapattı? YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları 2021!

2021 YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları kaç oldu? YKS üniversite taban puanlar kaç? Bu yıl yüzbinlerce öğrenci daha üniversiteye yerleşme sevinci yaşadı. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler de YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. 2021 üniversite taban puanları merak edilen konulardan birisi oldu. İşte; YKS tarafından yapılan son açıklamalar!
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021!
YKS üniversite taban puanlarına ilişkin bir kılavuz henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada; üniversite kayıt tarihlerinin 6-10 Eylül, Elektronik kayıtların 4-8 Eylül arasında olduğunu duyurdu.
ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)