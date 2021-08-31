YKS üniversiteler kaç puanla kapattı? YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları 2021!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada; üniversite kayıt tarihlerinin 6-10 Eylül, Elektronik kayıtların 4-8 Eylül arasında olduğunu duyurdu.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)