YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları 2021! YKS üniversiteler kaç puanla kapattı?

YKS tıp, hukuk, öğretmenlik taban puanları kaç oldu? 2021 YKS üniversite taban puanlar kaç? Öğrencilerin merak ettiği konuların başında YKS taban puanları gelmeye başladı. ÖSYM'nin YKS yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından YKS taban puanlarının kaç olduğu merak ediliyor. YKS'de tercih yapan adayların %85,80'i yükseköğretim programlarına yerleştiği bilgisi paylaşılmıştı.
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2021!
YKS üniversite taban puanlarına ilişkin bir kılavuz henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada; üniversite kayıt tarihlerinin 6-10 Eylül, Elektronik kayıtların 4-8 Eylül arasında olduğunu duyurdu.
ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)