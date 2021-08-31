YKS şampiyonları yine Medipol’de! İlk 100'den 15 öğrenci tercih etti

2021 YKS'de sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Hasan Mert ile Sayısal 2.'si Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4.'sü Mustafa Bora Köseoğlu İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti.

Uluslararası Tıp Fakültesi ise 10 kişilik kontenjanının tamamını 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'de olduğu gibi sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti.

İŞTE O İSİMLER

Sözel birincisi Hasan Mert, Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih etti. Sayısal Türkiye 2.'si Hatice Nur Gürbüz ile Türkiye 4.'sü Mustafa Bora Köseoğlu ise Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşti. Gürbüz ve Köseoğlu'nun yanı sıra Türkiye 11.'si Muhammet Eren Bayar, 25.'si Hasan Mollaoğlu, 41.'si Beyza Çakıl, 42.'si Mehmet Emre Tekinşen, 43.'sü Seyhan Çakmak, 45.'si Sevde Kaya, 48.'si Berke Deliveli ve 51.'si Ahmet Berat Gültekin Medipol UTF'yi kazandı. İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültemiz, Türkiye'de en yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden fakülte oldu.

Türkiye 59.'su Hasan Kocabey, 61.'si Caner Kırçiçek, 65.'si Osman Alışkan ve 87.'si Zeynep Coşkun ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültemizi kazandı. Öğrenciler tıp eğitimlerini; güçlü akademik kadronun nezaretinde üniversite hastanelerinin yanı sıra en ileri düzey laboratuvarlara sahip araştırma merkezlerinde tamamlayacak.

BASINLA BULUŞACAKLAR

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 Türkiye Birincilerinin de aralarında olduğu YKS şampiyonları yarın sabah 10:30 - 12:00 arasında düzenlenecek basın buluşmasında medya temsilcileri ile buluşacak.

♦ 1 Eylül 2021 Çarşamba, saat: 10:30 - 12:00 (Kokteyl + özel röportajlar)

♦ Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs (Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 40 Beykoz, İstanbul)