Üniversitelerde 13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacağı kesinleşti. Okulların açılmasına kısa bir süre kala ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyordu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ÖSYM Başkanlığından beklenen açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamada YKS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sonuç ekranından yerleştikleri okulları gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken bir yandan da herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar da hayal kırıklığına uğradı. Hemen şunu belirtelim bir bölüme yerleşemeyenler ek tercih yapabilecek. Yerleşemeyenlerin dışında henüz hiç tercih yapmayanlar da ek tercihte bulunabilecek. Peki YKS ek tercih ücreti belli oldu mu, ne kadar? 2021 YKS 2. tercih ücreti ne zaman yatırılacak?

YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebilecekler.