Üniversitelerde 13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacağı kesinleşti. Okulların açılmasına kısa bir süre kala ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyordu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ÖSYM Başkanlığından beklenen açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamada YKS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sonuç ekranından yerleştikleri okulları gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken bir yandan da herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar da hayal kırıklığına uğradı. Hemen şunu belirtelim bir bölüme yerleşemeyenler ek tercih yapabilecek. Yerleşemeyenlerin dışında henüz hiç tercih yapmayanlar da ek tercihte bulunabilecek. Peki YKS ek tercih ücreti belli oldu mu, ne kadar? 2021 YKS 2. tercih ücreti ne zaman yatırılacak?
YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebilecekler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek. Elektronik kayıtlar da 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından ek tercih hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı belli olmadı. Ancak üniversite kayıt işlemlerinin ardından boş kontenjanlara göre ek tercih yapılacağından ek tercih sürecinin bu kapsamda Eylül ayının 2. hafta başlaması bekleniyor. ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.