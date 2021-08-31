YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ek tercih dönemlerine çevrildi. Üniversitelere giriş yapamayan yaklaşık yüzde 15'lik adaylar ek tercih döneminde yeniden tercih yapacak. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre bu seneye özel 2. ek yerleştirme uygulaması yapılacak. 1. ek yerleştirmede baraj puanı TYT için 150 olacak. Peki; 140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.
2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2. ek yerleştirme dönemi için herhangi bir bilgi henüz verilmedi. Bilgi verildiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz. 140 puan barajının 2. ek yerleştirme döneminde uygulanacağı tahmin ediliyor.