YDS 2 son başvuru tarihi 2021: 2021 YDS 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

2021 YDS 2 başvurularının ne zaman sona ereceği belli oldu. ÖSYM son dakika açıklamasına göre YDS 2 son başvuru tarihi duyuruldu. Peki YDS 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak. Yabancı Dil sınavına girmek isteyen binlerce aday son başvuru tarihini merak ediyor. YDS 2 başvuru kılavuzunda sınav başvuruları hakkında tüm detaylar yer aldı. İşte kılavuza göre adayların araştırdığı YDS 2 hakkında tüm bilgiler...
YDS 2 SON BAŞVURU TARİHİ 2021
YDS 2 başvuruları bugün yani 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adaylar bugün saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
YDS 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
20 Ağustos'ta başvuruları başlayan 2021 YDS 2 için adaylar 31 Ağustos'a kadar ücretlerini ödeyip başvurularını tamamlamalı. Başvuru ücreti bu yıl 145 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretleri aşağıdaki bankalara yatırılacak;
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);