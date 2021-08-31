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    • Eğitim
    • 31.08.2021 10:45
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    • 31.08.2021 10:45
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    YDS 2 son başvuru tarihi 2021: 2021 YDS 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    ÖSYM Başkanlığı yaptığı son açıklama ile 2021 YDS 2 başvurularının ne zaman sona ereceğini duyurdu. Henüz YDS 2 başvurusunda bulunmayan adaylar 2021 YDS 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte YDS 2 son başvuru tarihi ile YDS 2 kılavuzuna göre diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    YDS 2 son başvuru tarihi 2021: 2021 YDS 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

    2021 YDS 2 başvurularının ne zaman sona ereceği belli oldu. ÖSYM son dakika açıklamasına göre YDS 2 son başvuru tarihi duyuruldu. Peki YDS 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak. Yabancı Dil sınavına girmek isteyen binlerce aday son başvuru tarihini merak ediyor. YDS 2 başvuru kılavuzunda sınav başvuruları hakkında tüm detaylar yer aldı. İşte kılavuza göre adayların araştırdığı YDS 2 hakkında tüm bilgiler...

    YDS 2 SON BAŞVURU TARİHİ 2021

    YDS 2 başvuruları bugün yani 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adaylar bugün saat 23:59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

    YDS 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    20 Ağustos'ta başvuruları başlayan 2021 YDS 2 için adaylar 31 Ağustos'a kadar ücretlerini ödeyip başvurularını tamamlamalı. Başvuru ücreti bu yıl 145 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretleri aşağıdaki bankalara yatırılacak;

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

        ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        2021 YDS 2 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Başvurular https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FYDS%2F2021%2F2%2FBasvuruKayit adresinden alınacaktır.

        YDS 2 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        YDS 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        YDS 2 için geç başvurular 8 Eylül 2021 tarihinde alınacak. (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

        YDS 2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK?

        10 Ekim'de uygulanacak YDS 2 sınavı saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

            YDS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

            Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

            Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

            Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
            90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
            80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
            70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
            60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
            50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

            SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

            Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
            ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. S
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            Haberler Eğitim YDS 2 son başvuru tarihi 2021: 2021 YDS 2 başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?
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