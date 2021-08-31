Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 31.08.2021 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2021 11:18
    ABONE OL

    Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? AÖF'e yerleşen ek tercih yapabilir mi?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihler hakkında araştırmalar hız kazandı. Üniversiteye yerleşip kayıt yapmak istemeyen bir çok öğrenci ek tercih yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? AÖF'e yerleşen ek tercih yapabilir mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Peki kimler ek yerleştirme yapabilir? Kayıt yaptırmayan ek tercih yapabilecek mi? İşte detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? AÖF’e yerleşen ek tercih yapabilir mi?

    Milyonlarca öğrenci bugün yani 31 Ağustos günü ÖSYM'nin son dakika açıklamasıyla yerleştikleri üniversiteleri öğrendi. Bir çok öğrenci bir bölüme yerleşmeye hak kazanırken bazıları da ek tercihlere kaldı. Bir üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin ek tercih hakkının olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? AÖF'e yerleşen ek tercih yapabilir mi?

    ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

    Üniveriteyi kazanıp kayıt yapılmazsa ek tercih yapılabilir mi? Öğrencilerin gündeminde bu sorunun yanıtı bulunuyor. Maalesef ÖSYM tarafından bir üniversite yerleştirilen öğrenciler ek tercih yapamamaktadır. Bunun için öğrencilerin gelecek yıl düzenlenecek olan YKS'yi beklemesi gerekir.

    Ayrıca yerleşip kayıt yaptırmasalar da gelecek yıl sınava girdiklerinde puanları düşecektir. Aynı kural ön lisans programlarına yerleştirilen ya da kayıt yaptırılan öğrenciler için de geçerlidir.

    YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    YKS ek yerleştirme işlemleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilir.

        YKS EK TERCİHLERİ KİMLER YAPABİLİR?

        Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir. 2021 YKS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2021 YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

        Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir. Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer. 2021 YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2021 YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

        YKS'DE HİÇ TERCİH YAPMAYANLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

        2021 YKS'ye girip tercih yapmayanlar da ek tercih yapamaz.

        2021 YKS EK YERLEŞTİRME BARAJ PUANI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ek tercih barajları hakkında, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunur.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milli bayramlarda mesaiye bir yevmiye
        Haberler Eğitim Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? AÖF'e yerleşen ek tercih yapabilir mi?
            SON DAKİKA