Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? AÖF’e yerleşen ek tercih yapabilir mi?

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Üniveriteyi kazanıp kayıt yapılmazsa ek tercih yapılabilir mi? Öğrencilerin gündeminde bu sorunun yanıtı bulunuyor. Maalesef ÖSYM tarafından bir üniversite yerleştirilen öğrenciler ek tercih yapamamaktadır. Bunun için öğrencilerin gelecek yıl düzenlenecek olan YKS'yi beklemesi gerekir.

Ayrıca yerleşip kayıt yaptırmasalar da gelecek yıl sınava girdiklerinde puanları düşecektir. Aynı kural ön lisans programlarına yerleştirilen ya da kayıt yaptırılan öğrenciler için de geçerlidir.