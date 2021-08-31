Milyonlarca öğrenci bugün yani 31 Ağustos günü ÖSYM'nin son dakika açıklamasıyla yerleştikleri üniversiteleri öğrendi. Bir çok öğrenci bir bölüme yerleşmeye hak kazanırken bazıları da ek tercihlere kaldı. Bir üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin ek tercih hakkının olup olmadığı merak konusu oldu. Peki Üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi? AÖF'e yerleşen ek tercih yapabilir mi?
ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
Üniveriteyi kazanıp kayıt yapılmazsa ek tercih yapılabilir mi? Öğrencilerin gündeminde bu sorunun yanıtı bulunuyor. Maalesef ÖSYM tarafından bir üniversite yerleştirilen öğrenciler ek tercih yapamamaktadır. Bunun için öğrencilerin gelecek yıl düzenlenecek olan YKS'yi beklemesi gerekir.
Ayrıca yerleşip kayıt yaptırmasalar da gelecek yıl sınava girdiklerinde puanları düşecektir. Aynı kural ön lisans programlarına yerleştirilen ya da kayıt yaptırılan öğrenciler için de geçerlidir.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
YKS ek yerleştirme işlemleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilir.