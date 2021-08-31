Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? 2021 YKS ikinci tercih ne zaman? Tekrar tercih var mı?

YKS ikinci tercih ne zaman? 2021 YKS ikinci tercihlerin ne zaman olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Böylelikle yüzbinlerce kişi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazandı. Bu gelişmenin ardından 2021 YKS ikinci tercih ne zaman sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak?
YKS İKİNCİ TERCİH NE ZAMAN? (2021)
YKS ikinci tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. İlk kayıt döneminin ardından ikinci tercihlerin başlayabileceği tahmin ediliyor. Eylül ayının ikinci haftasında YKS ikinci tercihler başlayabilir.
ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar da sonuçların açıklanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz... İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim."