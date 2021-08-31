Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? 2021 YKS ikinci tercih ne zaman? Tekrar tercih var mı?

YKS ikinci tercih ne zaman? 2021 YKS ikinci tercihlerin ne zaman olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Böylelikle yüzbinlerce kişi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazandı. Bu gelişmenin ardından 2021 YKS ikinci tercih ne zaman sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak?