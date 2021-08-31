Üniversiteye başlayacak olan çiçeği burnunda öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri üniversiteler arası geçiş nedir, nasıl yapılır sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde Üniversiteler arası geçiş ne zaman, nasıl yapılır 2021? YÖKSİS ile 2021-2022 üniversite yatay geçiş kontenjanları açıklandı mı? şeklinde çokça araştırılan soruların cevaplarına yer verdik. İşte üniversite yatay geçiş ile ilgili bilgiler...
ÜNİVERSİTELER ARASI GEÇİŞ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR 2021?
2021 Yayat geçiş tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimi yıl YÖK üniversitelerin yatay geçiş kontenjan bilgilerini ve başvuru tarihlerini yayımlamıştı. Bir de bu bilgiler için bir robot paylaşılmıştı. Erişime açılan robot üzerinden 400'e yakın üniversitenin, yatay geçiş başvuru bilgileri verilmişti.
YÖKSİS İLE 2021-2022 ÜNİVERSİTE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
2021 yılı yatay geçiş kontenjanları henüz yayımlanmadı. 2021 yılı yatay geçiş kontenjan listesi ve takvimine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
2020 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2020 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ
(1) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.