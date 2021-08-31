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    • Eğitim
    • 31.08.2021 11:36
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    • 31.08.2021 11:36
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    Üniversiteler arası geçiş ne zaman, nasıl yapılır 2021? YÖKSİS ile 2021-2022 üniversite yatay geçiş kontenjanları açıklandı mı?

    Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖKSİS ile 2021-2022 üniversite yatay geçiş hakkında araştırmalar başladı. Bazı öğrenciler üniversiteler arası geçişin nasıl yapıldığını ve kontenjan bilgisini merak ediyor. Peki Üniversiteler arası geçiş ne zaman, nasıl yapılır 2021? YÖKSİS ile 2021-2022 üniversite yatay geçiş kontenjanları açıklandı mı? Yatay geçiş şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    Üniversiteler arası geçiş ne zaman, nasıl yapılır 2021? YÖKSİS ile 2021-2022 üniversite yatay geçiş kontenjanları açıklandı mı?

    Üniversiteye başlayacak olan çiçeği burnunda öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri üniversiteler arası geçiş nedir, nasıl yapılır sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde Üniversiteler arası geçiş ne zaman, nasıl yapılır 2021? YÖKSİS ile 2021-2022 üniversite yatay geçiş kontenjanları açıklandı mı? şeklinde çokça araştırılan soruların cevaplarına yer verdik. İşte üniversite yatay geçiş ile ilgili bilgiler...

    ÜNİVERSİTELER ARASI GEÇİŞ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR 2021?

    2021 Yayat geçiş tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimi yıl YÖK üniversitelerin yatay geçiş kontenjan bilgilerini ve başvuru tarihlerini yayımlamıştı. Bir de bu bilgiler için bir robot paylaşılmıştı. Erişime açılan robot üzerinden 400'e yakın üniversitenin, yatay geçiş başvuru bilgileri verilmişti.

    YATAY GEÇİŞ EKRANI

    YÖKSİS İLE 2021-2022 ÜNİVERSİTE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

    2021 yılı yatay geçiş kontenjanları henüz yayımlanmadı. 2021 yılı yatay geçiş kontenjan listesi ve takvimine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

    2020 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    2020 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ

    (1) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

    (2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

        (3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

        (4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

        (5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

        BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

        (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

        (2) (Değişik:RG-21/12/2019-30985) Bu Yönetmelikteki şartlara ilave olarak yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde üniversite senatolarınca ayrıca kullanılacak kriterler belirlenebilir.

        (3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

        (4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

        (5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

        (6) (Değişik:RG-21/12/2019-30985) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
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        Haberler Eğitim Üniversiteler arası geçiş ne zaman, nasıl yapılır 2021? YÖKSİS ile 2021-2022 üniversite yatay geçiş kontenjanları açıklandı mı?
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