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    • Eğitim
    • 31.08.2021 09:21
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    • 31.08.2021 09:21
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    Üniversite online kayıt tarihleri 2021: Üniversiteye online kayıt nasıl yapılır, yeterli mi?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözleri üniversite kayıtlarına çevrildi. Üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşen milyonlarca öğrenci online kayıt yapmak istiyor. Online kayıt yaptıktan sonra okula gitmek istemeyenler Üniversiteye online kayıt nasıl yapılır, yeterli mi? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. İşt 2021 üniversite online kayıt tarihleri ve diğer detaylar...

    takvim.com.tr
    Üniversite online kayıt tarihleri 2021: Üniversiteye online kayıt nasıl yapılır, yeterli mi?

    2021 üniversite online kayıt tarihleri belli oldu. Üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala ÖSYM Başkanlığı YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için sırada üniversite kayıtları var. Peki Üniversiteye online kayıt nasıl yapılır, yeterli mi? Üniversite online kayıtlar ne zaman? Online kayıt nedir, kimler yapabilir? İşte online kayıtlar hakkında tüm merak edilenler...

    ELEKTRONİK KAYIT NEDİR?

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı elektronik kayıt diğer adıyla online kayıt işlemleri hakkında "Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir." açıklamasında bulundu.

    ÜNİVERSİTE ONLİNE KAYIT TARİHLERİ 2021

    Üniversiteye yerleşen öğrenciler için kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 4 Eylül'de başlayacak ve 8 Eylül'de sona erecek.

    ÜNİVERSİTE ONLİNE KAYIT NASIL YAPILIR, YETERLİ Mİ?

    Üniversite kayıtları için 2 yol bulunmaktadır. Dileyen öğrenciler bizzat okula giderek kayıt için gerekli belgelerle işlemlerini yapabilir. Dileyen öğrenciler de hiç okula gitmeden internet aracılığı ile online kayıt yapabilir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Ancak her üniversite elektronik kaydı kabul etmemektedir. Bunun için üniversitenizi arayarak bilgi alabilirsiniz. Online kayıtlar zorunlu değildir.

    Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

    Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
    Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

    Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
    Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
    Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.

    Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

        ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
        b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
        c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

        KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

        a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
        b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
        c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
        d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
        e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
        f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmayayetkilidir.
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        Haberler Eğitim Üniversite online kayıt tarihleri 2021: Üniversiteye online kayıt nasıl yapılır, yeterli mi?
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