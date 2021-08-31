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    • 01.09.2021 08:58
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    Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler 2021!

    Üniversite kayıtları için gerekli belgeler 2021! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusu 2021 yılında da yanıt buldu. Üniversitelere giriş yapma hakkı kazanan yüzbinlerce öğrenci kayıtlar için gerekli evrakları okullarına götürecek ve kayıt işlemlerini tamamlayacak. YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiği bilgisi paylaşıldı. Peki; 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Üniversite kayıtları için gerekli belgeler 2021! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

    2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Üniversitelere yerleşen yüzbinlerce öğrenci de üniversite kayıtları için gerekli belgeleri sorgulamaya başladı. 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak sorusuna ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yanıt verdi. İşte merak edilen soruların yanıtları!

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada; üniversite kayıt tarihlerinin 6-10 Eylül, Elektronik kayıtların 4-8 Eylül arasında olduğunu duyurdu.

    ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

    -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

    -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

    -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

    -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

    -Nüfus cüzdan fotokopisi.

        -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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        Haberler Eğitim Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler 2021!
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