Üniversite kayıtları için gerekli belgeler 2021! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)