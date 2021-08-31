Günlerdir beklenen 2021 YKS sonuçları ÖSYM tarafından 31 Ağustos'ta açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ''5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar üniversite kayıtları hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki Üniversite elektronik (online) kayıt nedir? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Online kayıt yapan üniversiteler hangileri?
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK (ONLİNE) KAYIT NEDİR?
Üniversiteye yerleşen öğrenciler kayıtlarını hiç okula gitmeden elektronik ortamda online yapabilecek. Online kayıt ile başka şehirde okuyan öğrenciler hiç fakültelerine gitmeden bilgisayar ortamında kayıtlarını tamamlayabilir.
ONLİNE KAYIT YAPAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Ancak her okul online kayıt almıyor. Bunun için okulunuzla iletişime geçebilirsiniz. Üniversitelerin resmi sitelerinde genellikle online kayıt hakkında bilgi bulunuyor. Bunun yanı sıra şunu belirtelim ki online kayıtlar zotrunlu değidir. Dilerseniz okulunuza gidip bizzat kayıt yapabilirsiniz. Online kayıtlar okullarda yoğunluk oluşmaması için daha sağlıklı bir yoldur.