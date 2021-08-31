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    • Eğitim
    • 31.08.2021 09:36
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    • 31.08.2021 09:37
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    Üniversite elektronik (online) kayıt nedir? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Online kayıt yapan üniversiteler hangileri?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından üniversite kayıtlarına yoğunlaşıldı. Milyonlarca çiçeği burnunda üniversite öğrencisi kayıtlarını elektronik (online) olarak yapacak. Peki Üniversite elektronik (online) kayıt nedir? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Online kayıt yapan üniversiteler hangileri? İşte öğrenciler için büyük kolaylık sağlayan online kayıtlar hakkında tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Üniversite elektronik online kayıt nedir?

    Günlerdir beklenen 2021 YKS sonuçları ÖSYM tarafından 31 Ağustos'ta açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ''5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar üniversite kayıtları hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki Üniversite elektronik (online) kayıt nedir? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Online kayıt yapan üniversiteler hangileri?

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK (ONLİNE) KAYIT NEDİR?

    Üniversiteye yerleşen öğrenciler kayıtlarını hiç okula gitmeden elektronik ortamda online yapabilecek. Online kayıt ile başka şehirde okuyan öğrenciler hiç fakültelerine gitmeden bilgisayar ortamında kayıtlarını tamamlayabilir.

    ONLİNE KAYIT YAPAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

    Ancak her okul online kayıt almıyor. Bunun için okulunuzla iletişime geçebilirsiniz. Üniversitelerin resmi sitelerinde genellikle online kayıt hakkında bilgi bulunuyor. Bunun yanı sıra şunu belirtelim ki online kayıtlar zotrunlu değidir. Dilerseniz okulunuza gidip bizzat kayıt yapabilirsiniz. Online kayıtlar okullarda yoğunluk oluşmaması için daha sağlıklı bir yoldur.

        ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok.

        Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

        ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

        -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

        -Nüfus cüzdan fotokopisi.

        -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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