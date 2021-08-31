Üniversite elektronik (online) kayıt nedir? Üniversite elektronik kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Online kayıt yapan üniversiteler hangileri?

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.