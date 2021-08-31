Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) tarafından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere hazırlık ödeneği ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih de açıklandı. Peki, öğretmen eğitim hazırlık ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen ödeneği ne kadar oldu? 1250 TL ne zaman ödenecek? İşte yapılan açıklama
ÖĞRETMEN EĞİTİM HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
İşte son gelişmeler;
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 81 İL VALİLİĞİNE YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİ "PCR TESTİ ZORUNLULUĞU" KONULU GENELGE GÖNDERDİ
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderildi. Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.
Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanmasında, aşılamanın büyük önem taşıdığına vurgu yapılan genelgede, aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi istendi.