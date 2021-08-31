Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) tarafından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere hazırlık ödeneği ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih de açıklandı. Peki, öğretmen eğitim hazırlık ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen ödeneği ne kadar oldu? 1250 TL ne zaman ödenecek? İşte yapılan açıklama

ÖĞRETMEN EĞİTİM HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

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