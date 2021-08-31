MEB açık lise ek sınav sonuçları son dakika: AÖL ek sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları online olarak 27 Ağustos tarihinde başlamıştı. Öğrenciler 29 Ağustos'a kadar ek sınavlara katıldı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte AÖL ek sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katıldığı ek sınavlar hakkında MEB'in açıklamaları merak ediliyor.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2021 AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. MEB'den son dakika açıklamalar geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.
2021 AÇIK LİSE EK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
AÖL ek sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.
AÖL EK SINAV NEDİR?
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.