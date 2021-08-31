MEB açık lise ek sınav sonuçları son dakika: AÖL ek sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2021 AÇIK LİSE EK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AÖL ek sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.