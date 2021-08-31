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    • Eğitim
    • 31.08.2021 16:47
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    • 31.08.2021 16:47
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    MEB açık lise ek sınav sonuçları son dakika: AÖL ek sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    MEB açık lise öğrencileri için ek sınav hakkı tanımış, ek sınavlar da 27- 29 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler AÖL ek sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler ek sınav sonuçlarının hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. MEB'den açık lise ek sınav sonuçları hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    takvim.com.tr
    MEB açık lise ek sınav sonuçları son dakika: AÖL ek sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları online olarak 27 Ağustos tarihinde başlamıştı. Öğrenciler 29 Ağustos'a kadar ek sınavlara katıldı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte AÖL ek sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katıldığı ek sınavlar hakkında MEB'in açıklamaları merak ediliyor.

    AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    2021 AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. MEB'den son dakika açıklamalar geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

    2021 AÇIK LİSE EK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    AÖL ek sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.

    AÖL EK SINAV NEDİR?

    Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

        AÖL ÖĞRENCİLERİ İÇİN MOBİL UYGULAMA!

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi aracılığıyla okul bilgilerini kolayca takip edebiliyorlar.

        Ücret karşılığında hizmet veren Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS göndermesi yeterli oluyor.

        AÖL öğrencileri uygulama sayesinde Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, ders seçim bilgisi, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine diploma gönderim bilgisine çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

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        Haberler Eğitim MEB açık lise ek sınav sonuçları son dakika: AÖL ek sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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