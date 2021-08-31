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    • Eğitim
    • 31.08.2021 14:55
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    • 31.08.2021 14:56
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    Liseden mezun olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı? Üniversiteye yerleşen ama lisede bütünleme ve tek ders sınavına kalanlar ne yapacak?

    YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı. Sonuçlara göre üniversitelere yerleşmeye hak kazananlar 6 Eylül'de kayıtlarını yapmaya başlayacak. Elektronik kayıtlar ise 4 Eylül'de yapılacak. Herhangi bir üniversiteye yerleşen ancak henüz liseden mezun olamayanlar ise kafa karışıklığı yaşıyor. Peki Liseden mezun olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı? Üniversiteye yerleşen ama lisede bütünleme ve tek ders sınavına kalanlar ne yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    Liseden mezun olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı?

    Liseden dersi kalanlar da YKS sınavına katıldı. Ancak YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Peki Liseden mezun olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı? Üniversiteye yerleşen ama lisede bütünleme ve tek ders sınavına kalanlar ne yapacak? Üniversite kayıtlarının başlamasına az bir süre kala liseden mezun olamayan ve ya bütünleme ya da tek dersi kalanlar için bir yol bulunuyor. İşte detaylar...

    LİSEDEN MEZUN OLMADAN ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPILIR MI?

    Öncelikle şunu belirtelim liseden mezun olamayanlar da YKS ile bir programa yerleştiyse üniversiteye kayıt yaptırabilir. YKS tercih kılavunda konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;

    ''Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders
    sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun
    olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları
    yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen
    tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.     ''

    ELEKTRONİK KAYITLAR NASIL YAPILIR?

    Okula gitmeden online kayıt yaptırmak isteyen e kayıtlar hakkında araştırmalar yapıyor. Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Elektronik kayıt ile ön kayıt yapılmaktadır. Üniversiteye yerleşen öğrenciler e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

    E DEVLET KAPISI

        ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

        YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

        Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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        Haberler Eğitim Liseden mezun olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı? Üniversiteye yerleşen ama lisede bütünleme ve tek ders sınavına kalanlar ne yapacak?
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