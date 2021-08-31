Liseden dersi kalanlar da YKS sınavına katıldı. Ancak YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Peki Liseden mezun olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı? Üniversiteye yerleşen ama lisede bütünleme ve tek ders sınavına kalanlar ne yapacak? Üniversite kayıtlarının başlamasına az bir süre kala liseden mezun olamayan ve ya bütünleme ya da tek dersi kalanlar için bir yol bulunuyor. İşte detaylar...
LİSEDEN MEZUN OLMADAN ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPILIR MI?
Öncelikle şunu belirtelim liseden mezun olamayanlar da YKS ile bir programa yerleştiyse üniversiteye kayıt yaptırabilir. YKS tercih kılavunda konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;
''Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders
sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun
olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları
yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen
tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. ''
ELEKTRONİK KAYITLAR NASIL YAPILIR?
Okula gitmeden online kayıt yaptırmak isteyen e kayıtlar hakkında araştırmalar yapıyor. Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Elektronik kayıt ile ön kayıt yapılmaktadır. Üniversiteye yerleşen öğrenciler e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.