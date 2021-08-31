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    • Eğitim
    • 01.09.2021 08:50
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    • 01.09.2021 08:50
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    İstanbul’da yurtta kalmak için yapılması gerekenler! İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır?

    İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'da devlet yurtlarının nerede olduğu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İstanbul'da üniversite okumaya hak kazanan ve İstanbul'a gelecek öğrenciler, İstanbul yurt başvurusu yapma yollarını araştırıyor. Bu yurtlardan birisi de İBB yurtları oldu. Peki; İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır? İstanbul’da yurtta kalmak için yapılması gerekenler!

    İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'da devlet yurtlarının nerede olduğu vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İstanbul'daki üniversiteleri kazanan öğrenciler İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki; İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'da okuyacak öğrenciler için İBB yurtlarına başvuru yapma yolları haberimizde yer alıyor. İşte; İstanbul yurt başvurusu hakkında detaylar!

    İBB İSTANBUL YURT BAŞVURU ŞARTLARI!

    T.C. vatandaşı olmak
    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi


    Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
    Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

    Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

    Açık öğretimde okuyanlar
    Uzaktan öğretim görenler
    Ücretli değişim programında bulunanlar
    25 yaşından büyükler
    Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
    Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
    Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

        İstenilecek Belgeler

        Nüfus cüzdanı fotokopisi
        Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
        Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
        Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
        Bursluluk belgesi
        Disiplin belgesi
        Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
        Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi


        Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
        Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
        Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
        Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
        Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
        Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
        Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
        - Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.
        - Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

        Değerlendirme Yöntemi

        Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
        Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.


        Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
        Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
        Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.
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