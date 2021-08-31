İstanbul’da yurtta kalmak için yapılması gerekenler! İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır?

İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'da devlet yurtlarının nerede olduğu vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İstanbul'daki üniversiteleri kazanan öğrenciler İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki; İBB İstanbul yurt başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'da okuyacak öğrenciler için İBB yurtlarına başvuru yapma yolları haberimizde yer alıyor. İşte; İstanbul yurt başvurusu hakkında detaylar!
İBB İSTANBUL YURT BAŞVURU ŞARTLARI!
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri