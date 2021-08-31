Çocuğum hangi okula düşüyor nasıl öğrenebilirim? Çocuğum hangi okula gidecek 2021 e-Devlet?

"Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranına tıkladıktan sonra öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Burada öğreneceğiniz okula başvurarak kayıt için gerekli evrakları teslim ettiğinizde öğrencinin kayıt işlemi tamamlanacaktır.

5. SINIF KAYITLARI HANGİ TARİHTE ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf kayıtları için, "5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak." açıklamasında bulundu.