Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'da başlayacak. Okul öncesi sınıflar ile 1. sınıf öğrencileri de 31 Ağustos günü uyum haftasına girdi. 1 buçuk yılın ardından ilk kez yüz yüze eğitim gören öğrenciler ve velileri büyük sevinç yaşıyor. Bir yandan da Çocuğum hangi okula düşüyor nasıl öğrenebilirim? Çocuğum hangi okula gidecek 2021 e-Devlet? sorularının yanıtları araştırılıyor.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA DÜŞÜYOR NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldı.
1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
1. sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve çocuğunuzun eğitim hayatı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresinden öğrenebilirsiniz.