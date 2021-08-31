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    • Eğitim
    • 31.08.2021 15:26
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    • 31.08.2021 15:28
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    Çocuğum hangi okula düşüyor nasıl öğrenebilirim? Çocuğum hangi okula gidecek 2021 e-Devlet?

    Çocuğum hangi okula düşüyor nasıl öğrenebilirim? Çocuğum hangi okula gidecek 2021 e-Devlet? sorularının yanıtı sıkça sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi yüz yüze eğitim içim heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 6 Eylül'de açılacak okullacak okullarla ilgili yeni eğitim ve öğretim yılı takviminde detaylara yer verildi. MEB'in yüz yüze eğitim açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte öğrencilerin hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenebileceğiniz e- Devlet sorgulama linki...

    takvim.com.tr
    Çocuğum hangi okula düşüyor nasıl öğrenebilirim?

    Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'da başlayacak. Okul öncesi sınıflar ile 1. sınıf öğrencileri de 31 Ağustos günü uyum haftasına girdi. 1 buçuk yılın ardından ilk kez yüz yüze eğitim gören öğrenciler ve velileri büyük sevinç yaşıyor. Bir yandan da Çocuğum hangi okula düşüyor nasıl öğrenebilirim? Çocuğum hangi okula gidecek 2021 e-Devlet? sorularının yanıtları araştırılıyor.

    ÇOCUĞUM HANGİ OKULA DÜŞÜYOR NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

    İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldı.

    1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    1. sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve çocuğunuzun eğitim hayatı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresinden öğrenebilirsiniz.

        "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranına tıkladıktan sonra öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Burada öğreneceğiniz okula başvurarak kayıt için gerekli evrakları teslim ettiğinizde öğrencinin kayıt işlemi tamamlanacaktır.

        5. SINIF KAYITLARI HANGİ TARİHTE ALINACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf kayıtları için, "5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak." açıklamasında bulundu.
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