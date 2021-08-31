Bakan Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Eskisine göre 2 kat daha dikkatli olmanız gerekecek





'GEÇMİŞE GÖRE 2 KAT SORUMLU OLMANIZ GEREKECEK'



Bakan Özer, eğitimin çocukların en temel ihtiyaçlarından olduğunu vurgulayıp, şunları kaydetti:



"Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıkların yapıldığını, tüm tedbirlerin alındığını sözlerimin başında önemle belirtmek isterim. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum.