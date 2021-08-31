ÖSYM Başkanlığınca 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar bu sene için geçerli ek tercihlerin ardından 2. ek tercihlerin de yapılacağını duyurdu. Asıl tercihlerle herhangi bir üniversiteye yerleşen adaylardan AÖF'e kayıt yaptırmak isteyenler 'AÖF yeni kayıt ne zaman başlayacak 2021? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ' soruların yanıtlarını araştırıyor. Merak edilen AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. İşte detaylar...
AÖF YENİ KAYIT NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
AÖF YKS yeni kayıt işlemleri 6 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AÖF kayıt yenilemeleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı da 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
AÖF YENİ KAYIT ÜCRETLERİ 2021
ÖNLİSANS ÜCRETLERİ
1 Acil Durum ve Afet Yönetimi * ₺ 505
2 Adalet ₺ 365
3 Aşçılık ₺ 395
4 Bankacılık ve Sigortacılık ₺ 365
5 Bilgisayar Programcılığı ₺ 395
6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ₺ 365
7 Coğrafi Bilgi Sistemleri ₺ 395
8 Çağrı Merkezi Hizmetleri ₺ 365
9 Çocuk Gelişimi ₺ 395
10 Dış Ticaret ₺ 365
11 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * ₺ 505
12 Emlak Yönetimi ₺ 365
13 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * ₺ 505
14 Ev İdaresi ₺ 365
15 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ₺ 395
16 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ₺ 365
17 İlahiyat ₺ 365
18 İlahiyat (Arapça) ** ₺ 730
19 İnsan Kaynakları Yönetimi ₺ 365
20 İşletme Yönetimi ₺ 365
21 İş Sağlığı ve Güvenliği ₺ 395
22 Kültürel Miras ve Turizm ₺ 365
23 Laborant ve Veteriner Sağlık * ₺ 505
24 Lojistik ₺ 365
25 Marka İletişimi ₺ 395
26 Medya ve İletişim ₺ 395
27 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ₺ 365
28 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ₺ 365
29 Özel Güvenlik ve Koruma ₺ 395
30 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ₺ 365
31 Radyo ve Televizyon Programcılığı ₺ 395
32 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ₺ 395
33 Sosyal Hizmetler ₺ 365
34 Sosyal Medya Yöneticiliği ₺ 365
35 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ₺ 365
36 Spor Yönetimi ₺ 365
37 Tarım Teknolojisi ₺ 395
38 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ₺ 365
39 Turizm ve Seyahat Hizmetleri * ₺ 475
40 Turizm ve Otel İşletmeciliği * ₺ 475
41 Yaşlı Bakımı ₺ 395
42 Yerel Yönetimler ₺ 365
43 Web Tasarımı ve Kodlama ₺ 395
LİSANS ÜCRETLERİ1 Felsefe ₺ 365
2 Görsel iletişim Tasarımı ₺ 540
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ₺ 365
4 Sağlık Yönetimi ₺ 365
5 Sosyal Hizmet ₺ 540
6 Sosyoloji ₺ 365
7 Tarih ₺ 365
8 Türk Dili ve Edebiyatı ₺ 365
9 Yönetim Bilişim Sistemleri ₺ 365
İKTİSAS LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ₺ 365
2 İktisat ₺ 365
3 İktisat (İngilizce) ** ₺ 730
4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ₺ 365
5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ** ₺ 730
6 Maliye ₺ 365
7 Uluslararası İlişkiler ₺ 365
8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ** ₺ 730