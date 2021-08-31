Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 31.08.2021 12:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2021 12:27
    ABONE OL

    AÖF yeni kayıt ne zaman başlayacak 2021? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF yeni kayıt tarihleri binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Peki AÖF yeni kayıt ne zaman başlayacak? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılır? İşte AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile diğer merak edilen soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    AÖF yeni kayıt ne zaman başlayacak 2021? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    ÖSYM Başkanlığınca 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar bu sene için geçerli ek tercihlerin ardından 2. ek tercihlerin de yapılacağını duyurdu. Asıl tercihlerle herhangi bir üniversiteye yerleşen adaylardan AÖF'e kayıt yaptırmak isteyenler 'AÖF yeni kayıt ne zaman başlayacak 2021? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ' soruların yanıtlarını araştırıyor. Merak edilen AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. İşte detaylar...

    AÖF YENİ KAYIT NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

    AÖF YKS yeni kayıt işlemleri 6 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek.

    AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

    AÖF kayıt yenilemeleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı da 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

    AÖF YENİ KAYIT ÜCRETLERİ 2021

    ÖNLİSANS ÜCRETLERİ

    1 Acil Durum ve Afet Yönetimi * ₺ 505
    2 Adalet ₺ 365
    3 Aşçılık ₺ 395
    4 Bankacılık ve Sigortacılık ₺ 365
    5 Bilgisayar Programcılığı ₺ 395
    6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ₺ 365
    7 Coğrafi Bilgi Sistemleri ₺ 395
    8 Çağrı Merkezi Hizmetleri ₺ 365
    9 Çocuk Gelişimi ₺ 395
    10 Dış Ticaret ₺ 365
    11 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * ₺ 505
    12 Emlak Yönetimi ₺ 365
    13 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * ₺ 505
    14 Ev İdaresi ₺ 365
    15 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ₺ 395
    16 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ₺ 365
    17 İlahiyat ₺ 365
    18 İlahiyat (Arapça) ** ₺ 730
    19 İnsan Kaynakları Yönetimi ₺ 365
    20 İşletme Yönetimi ₺ 365
    21 İş Sağlığı ve Güvenliği ₺ 395
    22 Kültürel Miras ve Turizm ₺ 365
    23 Laborant ve Veteriner Sağlık * ₺ 505
    24 Lojistik ₺ 365
    25 Marka İletişimi ₺ 395
    26 Medya ve İletişim ₺ 395
    27 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ₺ 365
    28 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ₺ 365
    29 Özel Güvenlik ve Koruma ₺ 395
    30 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ₺ 365
    31 Radyo ve Televizyon Programcılığı ₺ 395
    32 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ₺ 395
    33 Sosyal Hizmetler ₺ 365
    34 Sosyal Medya Yöneticiliği ₺ 365
    35 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ₺ 365
    36 Spor Yönetimi ₺ 365
    37 Tarım Teknolojisi ₺ 395
    38 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ₺ 365
    39 Turizm ve Seyahat Hizmetleri * ₺ 475
    40 Turizm ve Otel İşletmeciliği * ₺ 475
    41 Yaşlı Bakımı ₺ 395
    42 Yerel Yönetimler ₺ 365
    43 Web Tasarımı ve Kodlama ₺ 395

    LİSANS ÜCRETLERİ

    1 Felsefe ₺ 365
    2 Görsel iletişim Tasarımı ₺ 540
    3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ₺ 365
    4 Sağlık Yönetimi ₺ 365
    5 Sosyal Hizmet ₺ 540
    6 Sosyoloji ₺ 365
    7 Tarih ₺ 365
    8 Türk Dili ve Edebiyatı ₺ 365
    9 Yönetim Bilişim Sistemleri ₺ 365

    İKTİSAS LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ

    1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ₺ 365
    2 İktisat ₺ 365
    3 İktisat (İngilizce) ** ₺ 730
    4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ₺ 365
    5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ** ₺ 730
    6 Maliye ₺ 365
    7 Uluslararası İlişkiler ₺ 365
    8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ** ₺ 730

        İŞLETME LİSANS ÜCRETLERİ

        Havacılık Yönetimi ₺ 365
        2 İşletme ₺ 365
        3 İşletme (İngilizce) ** ₺ 730
        4 Turizm İşletmeciliği ₺ 365
        5 Uluslararası Ticaret ve Lojistik ₺ 365

        * Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.

        ** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺730.00'dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺320.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺410.00 fark oluşturulacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Haberler Eğitim AÖF yeni kayıt ne zaman başlayacak 2021? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
            SON DAKİKA