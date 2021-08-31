AÖF yeni kayıt ne zaman başlayacak 2021? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenilemeleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı da 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

AÖF YENİ KAYIT ÜCRETLERİ 2021

ÖNLİSANS ÜCRETLERİ

1 Acil Durum ve Afet Yönetimi * ₺ 505

2 Adalet ₺ 365

3 Aşçılık ₺ 395

4 Bankacılık ve Sigortacılık ₺ 365

5 Bilgisayar Programcılığı ₺ 395

6 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ₺ 365

7 Coğrafi Bilgi Sistemleri ₺ 395

8 Çağrı Merkezi Hizmetleri ₺ 365

9 Çocuk Gelişimi ₺ 395

10 Dış Ticaret ₺ 365

11 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * ₺ 505

12 Emlak Yönetimi ₺ 365

13 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * ₺ 505

14 Ev İdaresi ₺ 365

15 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ₺ 395

16 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ₺ 365

17 İlahiyat ₺ 365

18 İlahiyat (Arapça) ** ₺ 730

19 İnsan Kaynakları Yönetimi ₺ 365

20 İşletme Yönetimi ₺ 365

21 İş Sağlığı ve Güvenliği ₺ 395

22 Kültürel Miras ve Turizm ₺ 365

23 Laborant ve Veteriner Sağlık * ₺ 505

24 Lojistik ₺ 365

25 Marka İletişimi ₺ 395

26 Medya ve İletişim ₺ 395

27 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ₺ 365

28 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ₺ 365

29 Özel Güvenlik ve Koruma ₺ 395

30 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ₺ 365

31 Radyo ve Televizyon Programcılığı ₺ 395

32 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ₺ 395

33 Sosyal Hizmetler ₺ 365

34 Sosyal Medya Yöneticiliği ₺ 365

35 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ₺ 365

36 Spor Yönetimi ₺ 365

37 Tarım Teknolojisi ₺ 395

38 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ₺ 365

39 Turizm ve Seyahat Hizmetleri * ₺ 475

40 Turizm ve Otel İşletmeciliği * ₺ 475

41 Yaşlı Bakımı ₺ 395

42 Yerel Yönetimler ₺ 365

43 Web Tasarımı ve Kodlama ₺ 395

LİSANS ÜCRETLERİ

1 Felsefe ₺ 3652 Görsel iletişim Tasarımı ₺ 5403 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ₺ 3654 Sağlık Yönetimi ₺ 3655 Sosyal Hizmet ₺ 5406 Sosyoloji ₺ 3657 Tarih ₺ 3658 Türk Dili ve Edebiyatı ₺ 3659 Yönetim Bilişim Sistemleri ₺ 365

İKTİSAS LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ

1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ₺ 365

2 İktisat ₺ 365

3 İktisat (İngilizce) ** ₺ 730

4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ₺ 365

5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ** ₺ 730

6 Maliye ₺ 365

7 Uluslararası İlişkiler ₺ 365

8 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ** ₺ 730