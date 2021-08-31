2021 YURTKUR başvuruları başladı mı son dakika? YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına artık az bir süre kaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvime göre üniversiteler 13 Eylül'de açılacak. YKS tercih sonuçlarının da 31 Ağustos günü açıklanmasının ardından bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden başka şehirde üniversite okumaya başlayacaklar KYK YURTKUR başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki 2021 YURTKUR başvuruları YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor?
2021 YURTKUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI SON DAKİKA?
KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvuruları ile ilgili duyurular YURTKUR resmi sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek son dakika açıklama bekleniyor. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
KYK YURT BAŞVUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları başladığında başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)