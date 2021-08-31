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    • Eğitim
    • 31.08.2021 15:47
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    • 31.08.2021 15:47
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    2021 YURTKUR başvuruları başladı mı son dakika? YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor?

    Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başka şehirde bir okul kazanan öğrenciler YURTKUR başvurularını yakından takip ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 13 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala eğitimleri boyunca yurtlarda barınmak isteyenler YURTKUR kayıtlarını kaçırmamak için son dakika yapılan açıklamalara gözlerini dikti. Peki 2021 YURTKUR başvuruları başladı mı? YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor?

    takvim.com.tr
    2021 YURTKUR başvuruları başladı mı? YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor?

    Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına artık az bir süre kaldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvime göre üniversiteler 13 Eylül'de açılacak. YKS tercih sonuçlarının da 31 Ağustos günü açıklanmasının ardından bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden başka şehirde üniversite okumaya başlayacaklar KYK YURTKUR başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki 2021 YURTKUR başvuruları YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor?

    2021 YURTKUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI SON DAKİKA?

    KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvuruları ile ilgili duyurular YURTKUR resmi sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek son dakika açıklama bekleniyor. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    KYK YURT BAŞVUSU NASIL YAPILIR?

    KYK yurt ve burs başvuruları başladığında başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

    E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

    KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

    b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

        c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

        BURS ÖNCELİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER KİMLER?

        Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
        Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
        Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
        Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
        Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.
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        Haberler Eğitim 2021 YURTKUR başvuruları başladı mı son dakika? YURTKUR kayıtları ne zaman başlıyor?
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