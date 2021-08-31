2021 YKS ikinci tercih ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? Tekrar tercih var mı?

Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? 2021 YKS ikinci tercih ne zaman? YKS ek tercih olarak da bilinen ikinci tercih dönemi merakla beklenmeye başlandı. 31 Ağustos günü YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazandı. Yerleştirmelerin yapılmasıyla birlikte gözler ikinci tercihlere çevrildi. Peki; 2021 YKS ikinci tercih ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? İşte detaylar!
YKS İKİNCİ TERCİH NE ZAMAN? (2021)
YKS ikinci tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. İlk kayıt döneminin ardından ikinci tercihlerin başlayabileceği tahmin ediliyor. Eylül ayının ikinci haftasında YKS ikinci tercihler başlayabilir.
ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar da sonuçların açıklanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz... İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim."