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    • Eğitim
    • 31.08.2021 10:28
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    • 31.08.2021 10:30
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    2021 YKS ikinci tercih ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? Tekrar tercih var mı?

    YKS ikinci tercih ne zaman? 2021 YKS ikinci tercihlerin ne zaman olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Böylelikle yüzbinlerce kişi bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazandı. Bu gelişmenin ardından 2021 YKS ikinci tercih ne zaman sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak?

    takvim.com.tr
    2021 YKS ikinci tercih ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? Tekrar tercih var mı?

    Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? 2021 YKS ikinci tercih ne zaman? YKS ek tercih olarak da bilinen ikinci tercih dönemi merakla beklenmeye başlandı. 31 Ağustos günü YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazandı. Yerleştirmelerin yapılmasıyla birlikte gözler ikinci tercihlere çevrildi. Peki; 2021 YKS ikinci tercih ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? İşte detaylar!

    YKS İKİNCİ TERCİH NE ZAMAN? (2021)

    YKS ikinci tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. İlk kayıt döneminin ardından ikinci tercihlerin başlayabileceği tahmin ediliyor. Eylül ayının ikinci haftasında YKS ikinci tercihler başlayabilir.

    ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

    YÖK Başkanı Erol Özvar da sonuçların açıklanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz... İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim."

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER!

        -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.

        -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

        -Nüfus cüzdan fotokopisi

        -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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        Haberler Eğitim 2021 YKS ikinci tercih ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? Tekrar tercih var mı?
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