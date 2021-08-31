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    • Eğitim
    • 31.08.2021 08:38
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    • 31.08.2021 08:40
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    2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanlar!

    ÖSYM’den YKS yerleştirme açıklamasının gelmesinin ardından 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu araştırılan konulardan birisi oldu. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanlar hakkında sorgulama yapıyor. Yüzbinlerce öğrencinin yerleştiği yer belli olurken şimdi gözler 2021 YKS ek tercih kılavuzuna çevrildi. İşte YKS ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanları hakkında son bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanlar!

    2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanlar merak ediliyor. 31 Ağustos itibariyle YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversiteye giriş yapan öğrenciler de belli oldu. Ancak ek tercih dönemiyle üniversiteye girmek isteyenler 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusunun cevabını sorguluyor. Peki; YKS ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanlar nasıl? İşte detaylar!

    YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    YKS ek tercih kılavuzu için herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    EK TERCİH ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI!

    YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte üniversite taban puanları da belirlenmiş olacak.

    YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

    Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

        Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır. Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021. Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021" ifadelerini kaydetti.

        140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

        2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

        Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

        Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercih üniversite taban puanları boş kontenjanlar!
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