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    • Eğitim
    • 31.08.2021 12:40
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    • 31.08.2021 12:40
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    140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ek tercih dönemlerine çevrildi. Üniversitelere giriş yapamayan yaklaşık yüzde 15’lik adaylar ek tercih döneminde yeniden tercih yapacak. ÖSYM’den yapılan duyuruya göre bu seneye özel 2. ek yerleştirme uygulaması yapılacak. 1. ek yerleştirmede baraj puanı TYT için 150 olacak. Peki; 140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

    takvim.com.tr
    140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

    2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak? Üniversitelere bu yıl yüzbinlerce öğrenci giriş yapma hakkı kazandı. Ancak tercihleri olmayan ve bu nedenle üniversiteye giriş yapamayan öğrenciler için ek tercih hakkı tanındı. 1. ek yerleştirme ve 2. ek yerleştirme ile öğrenciler toplam iki dönemde tercih yapabilecek. Peki; 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak? İşte yanıtı!

    140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

    1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

    2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2. ek yerleştirme dönemi için herhangi bir bilgi henüz verilmedi. Bilgi verildiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz. 140 puan barajının 2. ek yerleştirme döneminde uygulanacağı tahmin ediliyor.

        KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

        Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

        Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

        ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

        Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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        Haberler Eğitim 140, 141, 142, 143, 145 puan ne zaman tercih yapacak? 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
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