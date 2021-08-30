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    • Eğitim
    • 30.08.2021 20:13
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    • 30.08.2021 20:13
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    ÖSYM sonuçları açıkladı mı? YKS tercih sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması var mı?

    ÖSYM sonuçları açıkladı mı? ÖSYM son dakika YKS tercih sonucu açıklamaları merakla bekleniyor. Günlerdir sonuç açıklanmasını bekleyen öğrenciler, YKS tercih sonuçları hakkında araştırma yapıyor. ÖSYM son dakika YKS tercih sonuçları açıklaması bekleniyor. Twitter’da ÖSYM açıklamasına yönelik tweetler peş peşe atılıyor. Peki; ÖSYM sonuçları açıkladı mı? YKS tercih sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması geldi mi?

    takvim.com.tr
    ÖSYM sonuçları açıkladı mı? YKS tercih sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması var mı?

    YKS tercih sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması için nefesler tutuldu. Öğrenciler üniversiteli olup olmadığını merak ederken ÖSYM sonuçları açıkladı mı sorusuna yanıt aranıyor. "ÖSYM açıkla" mesajları atan öğrenciler sosyal medya adresi Twitter'da sonuçlar için şimdiden bekleyişe başladı. Daha önce yapılan açıklamada; sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Peki; ÖSYM sonuçları açıkladı mı? ÖSYM son dakika YKS tercih sonuçları açıklaması var mı?

    ÖSYM SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

    ÖSYM'den YKS tercih sonuçları açıklaması henüz gelmedi. Sonuç açıklaması geldiği takdirde takvim.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

    ÖSYM AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

    2021 YKS sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

    Geçen hafta Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret etmişti:

    "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

        ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

        Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

        Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

        ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

        -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

        -Nüfus cüzdan fotokopisi.

        -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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