ÖSYM sonuçları açıkladı mı? YKS tercih sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması var mı?

YKS tercih sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması için nefesler tutuldu. Öğrenciler üniversiteli olup olmadığını merak ederken ÖSYM sonuçları açıkladı mı sorusuna yanıt aranıyor. "ÖSYM açıkla" mesajları atan öğrenciler sosyal medya adresi Twitter'da sonuçlar için şimdiden bekleyişe başladı. Daha önce yapılan açıklamada; sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Peki; ÖSYM sonuçları açıkladı mı? ÖSYM son dakika YKS tercih sonuçları açıklaması var mı?
ÖSYM SONUÇLARI AÇIKLADI MI?
ÖSYM'den YKS tercih sonuçları açıklaması henüz gelmedi. Sonuç açıklaması geldiği takdirde takvim.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
ÖSYM AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
2021 YKS sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Geçen hafta Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret etmişti:
"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."