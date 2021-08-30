Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 30.08.2021 15:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 15:43
    ABONE OL

    31 Ağustos 2021 resmi tatil mi? 31 Ağustos yarım gün mü? Yarın bankalar, noterler, kargolar, PTT'ler, eczaneler açık mı?

    31 Ağustos 2021 resmi tatil mi? 31 Ağustos yarım gün mü? Yarın bankalar, noterler, kargolar, PTT'ler, eczaneler açık mı? soruları gündemde yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan bir gün sonrasının da resmi tatil olup olmadığı merak edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle Pazartesi bir çok kamu kurumu ve işyerleri kapalıydı. Peki 31 Ağustos'ta da kapalı olacak mı? Kafalarda soru işareti yaratan konuya ilişkin detaylı bilgiler haberimizde...

    takvim.com.tr
    31 Ağustos 2021 resmi tatil mi? 31 Ağustos yarım gün mü?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Pazartesi gününe denk gelmesiyle milyonlarca çalışan hafta sonu izniyle birlikte 3 gün tatil yapmış oldu. 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Her yıl 30 Ağustos günü tatil ilan edilir. Peki 31 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? Vatandaşlar tatil nedeniyle devlet kurumlarındaki ve diğer yerlerdeki işlerini bugün halledemedi. Peki 31 Ağustos yarın bankalar, noterler, kargolar, PTT'ler, eczaneler açık mı? İşte detaylar...

    31 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    31 Ağustos resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Bu nedenle herhangi bir tatil söz konusu değildir. İş yerleri tam gün hizmet verecektir, çalışanlar da aynı şekilde yarım gün değil tam gün mesai yapacaktır.

    İşte 2021 resmi tatil günleri;

    • 1 Ocak Yılbaşı
    • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    • 12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    • 13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    • 14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    • 15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    • 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    • 19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    • 20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    • 21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    • 22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    • 23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    • 30 Ağustos Zafer Bayramı
    • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • 31 Aralık Yılbaşı gecesi

    31 AĞUSTOS YARIN BANKALAR, NOTERLER, KARGOLAR, PTTL'LER, ECZANELER AÇIK MI?

    Yarın yani 31 Ağustos 2021 Salı günü tüm kamu kurum ve kuruluşları açık olacaktır. Aynı şekilde eczaneler, PTT'ler, kargolar ve bankalar tam gün faaliyet gösterecektir.

    TÜM BANKALARIN 2021 ÇALIŞMA SAATLERİ

    AKBANK

    Akbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    DENİZBANK

    Denizbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Denizbank şubeleri, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.

    QNF FİNANSBANK

    QNB Finansbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre QNB Finansbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    GARANTİ BANKASI

    Garanti Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Garanti Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    ZİRAAT BANKASI

    Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: "İnternet Şube, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezimiz ve ATM'lerimiz 7 gün 24 saat, Şubelerimiz ise mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir."

    HSBC

    HSBC Bankası resmi internet sitresinde yer alan bilgiye göre HSBC Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    İNG BANK

    ING BANK resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING şubelerinin çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasındadır.

    İŞ BANKASI

    Türkiye İş Bankası resmi internet sitresinde yer alan bilgiye göre İş Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        TEB

        TEB Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şubelerimiz hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşteri kabul edecektir.

        YAPI KREDİ

        Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası Şubeleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 arasında hizmet vermektedir.

        HALKBANK

        Halkbank çalışma saatleri 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

        Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        VAKIF BANK

        Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

        Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        2021 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        MNG KARGO

        MNG kargo hafta içi 08.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.Cumartesi ise sabah 08.30-14.00 saatleri arasında çalışıyor.

        YURTİÇİ KARGO

        Yurtiçi kargo hafta içi: 08.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.Cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında çalışıyor.

        SÜRAT KARGO

        Sürat Kargo hafta içi Batı: 09.00-18.30 saatleri arasında çalışıyor
        Doğu illerinde: 08.30.18.00 saatleri arasında çalışıyor.
        Cumartesi ise bölgeye göre değişkenlik gösteriyor.

        UPS KARGO

        UPS kargo hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında çalışıyor.Cumartesi günleri 09.00-15.00 saatleri arasında çalışıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta
        Haberler Eğitim 31 Ağustos 2021 resmi tatil mi? 31 Ağustos yarım gün mü? Yarın bankalar, noterler, kargolar, PTT'ler, eczaneler açık mı?
            SON DAKİKA