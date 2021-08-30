31 Ağustos 2021 resmi tatil mi? 31 Ağustos yarım gün mü? Yarın bankalar, noterler, kargolar, PTT'ler, eczaneler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Pazartesi gününe denk gelmesiyle milyonlarca çalışan hafta sonu izniyle birlikte 3 gün tatil yapmış oldu. 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Her yıl 30 Ağustos günü tatil ilan edilir. Peki 31 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? Vatandaşlar tatil nedeniyle devlet kurumlarındaki ve diğer yerlerdeki işlerini bugün halledemedi. Peki 31 Ağustos yarın bankalar, noterler, kargolar, PTT'ler, eczaneler açık mı? İşte detaylar...

31 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Ağustos resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Bu nedenle herhangi bir tatil söz konusu değildir. İş yerleri tam gün hizmet verecektir, çalışanlar da aynı şekilde yarım gün değil tam gün mesai yapacaktır.

İşte 2021 resmi tatil günleri;