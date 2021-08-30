31 Ağustos 2021 resmi tatil mi? 31 Ağustos yarım gün mü? Yarın bankalar, noterler, kargolar, PTT'ler, eczaneler açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Pazartesi gününe denk gelmesiyle milyonlarca çalışan hafta sonu izniyle birlikte 3 gün tatil yapmış oldu. 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Her yıl 30 Ağustos günü tatil ilan edilir. Peki 31 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? Vatandaşlar tatil nedeniyle devlet kurumlarındaki ve diğer yerlerdeki işlerini bugün halledemedi. Peki 31 Ağustos yarın bankalar, noterler, kargolar, PTT'ler, eczaneler açık mı? İşte detaylar...
31 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Ağustos resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Bu nedenle herhangi bir tatil söz konusu değildir. İş yerleri tam gün hizmet verecektir, çalışanlar da aynı şekilde yarım gün değil tam gün mesai yapacaktır.
İşte 2021 resmi tatil günleri;
- 1 Ocak Yılbaşı
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
- 12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
- 13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
- 14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
- 15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
- 19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
- 20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
- 21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
- 22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
- 23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
- 31 Aralık Yılbaşı gecesi
31 AĞUSTOS YARIN BANKALAR, NOTERLER, KARGOLAR, PTTL'LER, ECZANELER AÇIK MI?
Yarın yani 31 Ağustos 2021 Salı günü tüm kamu kurum ve kuruluşları açık olacaktır. Aynı şekilde eczaneler, PTT'ler, kargolar ve bankalar tam gün faaliyet gösterecektir.
TÜM BANKALARIN 2021 ÇALIŞMA SAATLERİ
AKBANK
Akbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK
Denizbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Denizbank şubeleri, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.
QNF FİNANSBANK
QNB Finansbank resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre QNB Finansbank şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BANKASI
Garanti Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Garanti Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle: "İnternet Şube, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezimiz ve ATM'lerimiz 7 gün 24 saat, Şubelerimiz ise mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir."
HSBC
HSBC Bankası resmi internet sitresinde yer alan bilgiye göre HSBC Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
İNG BANK
ING BANK resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING şubelerinin çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasındadır.
İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası resmi internet sitresinde yer alan bilgiye göre İş Bankası şubeleri hafta içi günlerde 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.