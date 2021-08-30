1. sınıflar okula ne zaman gidecek? 31 Ağustos okul var mı? (2021)

31 Ağustos okul var mı? 1. sınıflar okula ne zaman gidecek? Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Uyum eğitimi kapsamında daha erken okula gidecek öğrenciler için 31 Ağustos günü okul olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 31 Ağustos okul var mı? 1. sınıflar okula ne zaman gidecek? İşte detaylar!