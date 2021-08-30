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    • Eğitim
    • 30.08.2021 22:17
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    • 30.08.2021 22:17
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    1. sınıflar okula ne zaman gidecek? 31 Ağustos okul var mı? (2021)

    1. sınıflar okula ne zaman gidecek? 31 Ağustos okul var mı sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Okulların açılmasına çok az bir süre kala 31 Ağustos günü okul olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere 1. sınıflarda uyum eğitimi yapılıyor ve öğrenciler normalden daha önce okula gidiyor. Bu nedenle, okula yeni başlayacak minikler için 1. sınıflar okula ne zaman gidecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    1. sınıflar okula ne zaman gidecek? 31 Ağustos okul var mı? 2021

    31 Ağustos okul var mı? 1. sınıflar okula ne zaman gidecek? Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Uyum eğitimi kapsamında daha erken okula gidecek öğrenciler için 31 Ağustos günü okul olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 31 Ağustos okul var mı? 1. sınıflar okula ne zaman gidecek? İşte detaylar!

    1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?

    İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

    31 AĞUSTOS OKUL VAR MI?

    31 Ağustos günü ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri okula gidebilecek.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Diğer sınıflar ise 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlayacak, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

    Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        ANASINIFI VE 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN?

        Anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor.

        Yalnızca çocukla ilgili gereken bilgilerin toplanması için velilerin okulun talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.
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        Haberler Eğitim 1. sınıflar okula ne zaman gidecek? 31 Ağustos okul var mı? (2021)
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