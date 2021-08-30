1. sınıflar okula ne zaman gidecek? 31 Ağustos okul var mı? (2021)

31 Ağustos okul var mı? 1. sınıflar okula ne zaman gidecek? Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Uyum eğitimi kapsamında daha erken okula gidecek öğrenciler için 31 Ağustos günü okul olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 31 Ağustos okul var mı? 1. sınıflar okula ne zaman gidecek? İşte detaylar!
1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?
İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.
31 AĞUSTOS OKUL VAR MI?
31 Ağustos günü ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri okula gidebilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Diğer sınıflar ise 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlayacak, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.