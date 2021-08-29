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    • Eğitim
    • 29.08.2021 09:38
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    • 29.08.2021 09:43
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    YÖKDİL sınavında kalem, silgi veriliyor mu? YÖKDİL sınavında gerekli belgeler nelerdir?

    YÖKDİL 2 sınavına sayılı saatler kala adaylar sınavda kalem ve silgi verilip verilmediğini araştırıyor. YÖKDİL sınavlarına girerken adayların yanında bulundurması gereken araç gereçler ve belgeler merak konusu oldu. Peki YÖKDİL sınavında kalem, silgi veriliyor mu? YÖKDİL sınavında gerekli belgeler nelerdir? İşte ÖSYM'nin yayımladığı YÖKDİL 2 kılavuzuna göre detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    YÖKDİL sınavında kalem, silgi veriliyor mu? YÖKDİL sınavında gerekli belgeler nelerdir?

    YÖKDİL sınavında kalem, silgi veriliyor mu? YÖKDİL sınavında gerekli belgeler nelerdir? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. 29 Ağustos Pazar günü yapılacak YÖKDİL 2 sınavına katılmak için heyecanla bekleyen adaylar bir yandan da sınavda kalem ve silginin verilip verilmeyeceğini merka ediyor. Konuya ilişkin detaylı bilgiler ÖSYM tarafından paylaşılan YÖKDİL 2 kılavuzunda yer ald. Peki YÖKDİL sınavında kalem, silgi veriliyor mu? YÖKDİL sınavında gerekli belgeler nelerdir?

    YÖKDİL SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    ÖSYM sınavlarında adayların kalem silgi getirmesine gerek yoktur. Sınava başlamadan önce adaylar kalem silgi, selpak ve şekerin buşunduğu bir kutu verilecektir. Adaylar sadece yanlarında su getirebilir.

    YÖKDİL SINAVINDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    YÖKDİL sınavına girerken adayların yanlarında kesinlikle kimlik ve giriş belgeleri olmalıdır. Bunların yanı sıra YÖKDİL 2 kılavuzunda detaylar şöyle belirtildi;

    YÖKDİL 2 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMALARI YASAK OLAN ARAÇ, GEREÇ VE EŞYALAR

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

     Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü
    için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

     Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

     Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

     Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

     Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

     Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN

    ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

    Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

    Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

    Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

        Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

         Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

         Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

         Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

         Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,

         Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

         Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

         Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

         Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

         Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

         Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

        ÖSYM İLE YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilirler.

        GİRİŞ BELGESİ ÇIKARTMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim YÖKDİL sınavında kalem, silgi veriliyor mu? YÖKDİL sınavında gerekli belgeler nelerdir?
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