Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL sınavına katılan adaylar YÖKDİL 2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL soru-cevap anahtarı ne zaman belli olacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Sınava giren adaylar heyecanla soru-cevap anahtarına ulaşmak istiyor. ÖSYM tarafından uygulanan 2021 YÖKDİL soru ve cevapları da yine ÖSYM Başkanlığında açıklanacak. İşte ayrıntılar...
YÖKDİL 2 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YÖKDİL/2 sınavı sonrasında soruların ve cevapların aynı gün ya da bir sonraki gün açıklanması bekleniyor. ÖSYM YÖKDİL 2 sınavının soru ve cevap anahtarıyla ilgili son dakika açıklama yaptığında haberimizde yer verilecektir.
YÖKDİL KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
YÖKDİL soru sayısı 80'dir. Adaylara sınav süresi olarak da 180 dakika tanınmıştır.
YÖKDİL 2 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE DUYURULACAK?
YÖKDİL 2 sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. ÖSYM'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.