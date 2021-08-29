Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL sınavına katılan adaylar YÖKDİL 2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL soru-cevap anahtarı ne zaman belli olacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Sınava giren adaylar heyecanla soru-cevap anahtarına ulaşmak istiyor. ÖSYM tarafından uygulanan 2021 YÖKDİL soru ve cevapları da yine ÖSYM Başkanlığında açıklanacak. İşte ayrıntılar...

YÖKDİL 2 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 YÖKDİL/2 sınavı sonrasında soruların ve cevapların aynı gün ya da bir sonraki gün açıklanması bekleniyor. ÖSYM YÖKDİL 2 sınavının soru ve cevap anahtarıyla ilgili son dakika açıklama yaptığında haberimizde yer verilecektir.