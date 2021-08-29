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    • Eğitim
    • 29.08.2021 10:17
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    • 29.08.2021 10:18
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    YÖKDİL 2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL soru-cevap anahtarı ne zaman belli olacak?

    2021 yılında ikincisi düzenlenen YÖKDİL/2 sınavı bugün yani 29 Ağustos Pazar günü on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavdan adaylar 13.15'te çıkıyor. Akademik kariyer hedefleyen üniversite mezunu adayların katılım gösterdiği YÖKDİL 2 sınavı hakkında YÖKDİL 2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL soru-cevap anahtarı ne zaman belli olacak? soruları gündeme geldi. İşte detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    YÖKDİL 2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL sınavına katılan adaylar YÖKDİL 2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL soru-cevap anahtarı ne zaman belli olacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Sınava giren adaylar heyecanla soru-cevap anahtarına ulaşmak istiyor. ÖSYM tarafından uygulanan 2021 YÖKDİL soru ve cevapları da yine ÖSYM Başkanlığında açıklanacak. İşte ayrıntılar...

    YÖKDİL 2 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021 YÖKDİL/2 sınavı sonrasında soruların ve cevapların aynı gün ya da bir sonraki gün açıklanması bekleniyor. ÖSYM YÖKDİL 2 sınavının soru ve cevap anahtarıyla ilgili son dakika açıklama yaptığında haberimizde yer verilecektir.

    YÖKDİL KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

    YÖKDİL soru sayısı 80'dir. Adaylara sınav süresi olarak da 180 dakika tanınmıştır.

    YÖKDİL 2 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE DUYURULACAK?

    YÖKDİL 2 sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. ÖSYM'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

    YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

        KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

        YÖKDİL'de toplam 80 soru sorulmaktadır. En yüksek puan da yüzdür. Puan hesaplama kısmında bulunan formül ile puanınızı hesaplayabilirsiniz.
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        Haberler Eğitim YÖKDİL 2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL soru-cevap anahtarı ne zaman belli olacak?
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