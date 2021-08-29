Akademik kariyer planlayan adayların katıldığı YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos 2021 Pazar günü uygulandı. Toplamda 80 sorunun yöneltildiği sınav 3 saat (180) dakika sürdü. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL sınavıyla ilgili bir çok soru araştırılıyor. Bu kapsamda yoğun ilgi gören soruların başında ''YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? YÖKDİL sınav sonucu nasıl sorgulanır?'' geldi. İşte çokça merak edilen soruların yanıtları...
YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?
YÖKDİL 2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM YÖKDİL 2 sınav sonuç takvimini yayımladığında haberimizde yer verilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
YÖKDİL 2 SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
YÖKDİL 2 sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. Öte yandan sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkte sonuçlarına ulaşabileceklerdir.
YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından paylaşılan YÖKDİL 2 sınav kılavuzunda değerlendirme hakkında şu bilgiler yer almaktadır;
''Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.''
Detaylı bilgiler için YÖKDİL kılavuzuna göz atabilirsiniz...