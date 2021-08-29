Akademik kariyer planlayan adayların katıldığı YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos 2021 Pazar günü uygulandı. Toplamda 80 sorunun yöneltildiği sınav 3 saat (180) dakika sürdü. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL sınavıyla ilgili bir çok soru araştırılıyor. Bu kapsamda yoğun ilgi gören soruların başında ''YÖKDİL 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? YÖKDİL sınav sonucu nasıl sorgulanır?'' geldi. İşte çokça merak edilen soruların yanıtları...

YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

YÖKDİL 2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM YÖKDİL 2 sınav sonuç takvimini yayımladığında haberimizde yer verilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.