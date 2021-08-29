Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2021? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi gün okula gidecek? 1,2,3,4,5, 6,7,8 ve 9,10,11,12. sınıflar için yüz yüze eğitim kaç gün?

1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

-Kreş yaşı 0-36 ay çocuklar. (Zorunlu değildir)

-Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

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-Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

-İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

-72 aydan daha büyük çocuklar için okul kaydı zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

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