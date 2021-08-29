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    • Eğitim
    • 29.08.2021 12:53
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    • 29.08.2021 12:54
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    Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2021? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi gün okula gidecek? 1,2,3,4,5, 6,7,8 ve 9,10,11,12. sınıflar için yüz yüze eğitim kaç gün?

    Yüz yüze eğitim tarihinin kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve velisi okullarına kavuşmak için dört gözle beklerken kafalarında soru işaretine neden olan bir çok soruyu da araştırmaya başladı. Bu kapsamda en çok Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2021? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi gün okula gidecek? 1,2,3,4,5, 6,7,8 ve 9,10,11,12. sınıflar için yüz yüze eğitim kaç gün? sorularının yanıtları merak edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi kesin bir dille duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler eylül ayında sıralarındaki yerini alacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. Peki Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2021? İşte öğrenci ve velilerin kafalarındaki tüm soru işaretlerini giderecek MEB'in o açıklamaları...

    OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI 2021?

    İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar 6 Eylül'de açılacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.

    İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER HANGİ GÜN OKULA GİDECEK?

    Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlayacak. Öğrenciler haftanın 5 günü okullarda ders görecek.

    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN?

    Yüz yüze eğitim tüm sınıflar için haftada beş gün olacak. Öğrenciler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri okullarında yüz yüze eğitim görecek.

        UYUM HAFTASI HAKKINDA

        Yeni takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

        Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

        Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

        1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

        -Kreş yaşı 0-36 ay çocuklar. (Zorunlu değildir)

        -Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

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        -Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

        Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

        -İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

        -72 aydan daha büyük çocuklar için okul kaydı zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

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        Haberler Eğitim Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2021? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi gün okula gidecek? 1,2,3,4,5, 6,7,8 ve 9,10,11,12. sınıflar için yüz yüze eğitim kaç gün?
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