Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2021? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi gün okula gidecek? 1,2,3,4,5, 6,7,8 ve 9,10,11,12. sınıflar için yüz yüze eğitim kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi kesin bir dille duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler eylül ayında sıralarındaki yerini alacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. Peki Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2021? İşte öğrenci ve velilerin kafalarındaki tüm soru işaretlerini giderecek MEB'in o açıklamaları...
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI 2021?
İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar 6 Eylül'de açılacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER HANGİ GÜN OKULA GİDECEK?
Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlayacak. Öğrenciler haftanın 5 günü okullarda ders görecek.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN?
Yüz yüze eğitim tüm sınıflar için haftada beş gün olacak. Öğrenciler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri okullarında yüz yüze eğitim görecek.