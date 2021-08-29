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    • Eğitim
    • 29.08.2021 14:12
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    • 29.08.2021 14:14
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    2021 YÖKDİL 2 sınavı zor muydu kolay mıydı? Twitter YÖKDİL yorumları

    ÖSYM tarafından bugün düzenlenen YÖKDİL 2 sınavından çıkan adaylar Twitter'da hastag açarak sınav soruları hakkında paylaşımlarda bulundu. Bazı adaylar sınavların zorluğundan dem vururken, bazıları da sınavlarının iyi geçtiğini dile getirdi. Peki 2021 YÖKDİL 2 sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte Twitter'da bu yılın YÖKDİL 2 sınavı hakkında yapılan yorumlar...

    takvim.com.tr
    2021 YÖKDİL 2 sınavı zor muydu kolay mıydı? Twitter YÖKDİL yorumları

    YÖKDİL 2 sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi. Toplam 180 dakika yani 3 saat sürek YÖKDİL 2 sınavı 13.15'te sona erdi. Sınavdan çıkan on binlerce aday hemen telefonlarına sarılarak Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Yapılan paylaşımlara göre sınav epey zorlu geçti. Ancak sınavdan yüksek puan beklediklerini dile getirenler de yok değil. Peki 2021 YÖKDİL 2 sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte Twitter YÖKDİL yorumları...

    YÖKDİL 2 SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    YÖKDİL soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz kesin bir tarih verilmedi. Soru ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

    YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YÖKDİL sonuç tarihini açıkladı. Buna göre sınav sonuçları, 21 Eylül tarihinde açıklanacak.

    2021 YÖKDİL 2 SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
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