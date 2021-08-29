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    • Eğitim
    • 29.08.2021 09:07
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    • 29.08.2021 09:12
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    2021 YÖKDİL 2 sınavı kaç soru? YÖKDİL 2 saat kaçta bitecek?

    Bugün binlerce aday YÖKDİL 2 sınavına katılacak. Sınava sayılı saatler kala adaylar 2021 YÖKDİL 2 sınavı hakkında bilgileri araştırıyor. Bu kapsamda 2021 YÖKDİL 2 sınavı kaç soru? YÖKDİL 2 saat kaçta bitecek? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL yanlışlar doğruyu götürüyor mu? şeklindeki sorular gündeme geldi. Tüm merak edilen soruların yanıtları ÖSYM'nin paylaştığı YÖLDİL 2 kılavuzunda yer aldı. İşte kılavuza göre tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    2021 YÖKDİL 2 sınavı kaç soru? YÖKDİL 2 saat kaçta bitecek?

    Yılda 2 kez düzenlenen YÖKDİL sınavlarının birincisi 28 Mart'ta uygulanmıştı. YÖKDİL 2 ise bugün gerçekleştirilecek. Dil seviye belirleme sınavı olarak da bilinen YÖKDİL'in ikinci sınavı 29 Ağustos Pazar aat 10.15'te başlayacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL 2 sınavına katılacak adaylar 2021 YÖKDİL 2 sınavı kaç soru? YÖKDİL 2 saat kaçta bitecek? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL yanlışlar doğruyu götürüyor mu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilen YÖKDİL 2 hakkında tüm detaylar...

    YÖKDİL 2 KAÇ SORU?

    YÖKDİL/2 sınavı 3 saat (180 dakika) sürecektir. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

    YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

    YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos 2021 Pazar saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 3 saatin ardından saat 13.15'te sınavdan çıkacak.

    SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021 YÖKDİL 2 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından bildirilmedi. Ancak resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

        PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

        Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

        YÖKDİL YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        YÖKDİL sınavlarına katılan adayların çok merak ettiği sorulardan biri de sınavlarda yanlışların doğruyu götürüp götürmediği oluyor. Öncelikle şunu belirtelim YÖKDİL'de tıpkı YDS'de olduğu gibi 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebeple sınava giren adayların boş soru bırakmamaları en mantıklısıdır. Detaylı bilgiler için YÖKDİL 2021 kılavuzuna göz atabilirsiniz.

        YÖKDİL 2 KILAVUZU

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