Yılda 2 kez düzenlenen YÖKDİL sınavlarının birincisi 28 Mart'ta uygulanmıştı. YÖKDİL 2 ise bugün gerçekleştirilecek. Dil seviye belirleme sınavı olarak da bilinen YÖKDİL'in ikinci sınavı 29 Ağustos Pazar aat 10.15'te başlayacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL 2 sınavına katılacak adaylar 2021 YÖKDİL 2 sınavı kaç soru? YÖKDİL 2 saat kaçta bitecek? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL yanlışlar doğruyu götürüyor mu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilen YÖKDİL 2 hakkında tüm detaylar...

YÖKDİL 2 KAÇ SORU?

YÖKDİL/2 sınavı 3 saat (180 dakika) sürecektir. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.