Yılda 2 kez düzenlenen YÖKDİL sınavlarının birincisi 28 Mart'ta uygulanmıştı. YÖKDİL 2 ise bugün gerçekleştirilecek. Dil seviye belirleme sınavı olarak da bilinen YÖKDİL'in ikinci sınavı 29 Ağustos Pazar aat 10.15'te başlayacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL 2 sınavına katılacak adaylar 2021 YÖKDİL 2 sınavı kaç soru? YÖKDİL 2 saat kaçta bitecek? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL yanlışlar doğruyu götürüyor mu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilen YÖKDİL 2 hakkında tüm detaylar...
YÖKDİL 2 KAÇ SORU?
YÖKDİL/2 sınavı 3 saat (180 dakika) sürecektir. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?
YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos 2021 Pazar saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 3 saatin ardından saat 13.15'te sınavdan çıkacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YÖKDİL 2 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından bildirilmedi. Ancak resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.