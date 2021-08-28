YKS tercih sonuçları 30-31 Ağustos’ta açıklanır mı? YKS üniversite tercih sonuçları için geri sayım sürüyor!

YKS üniversite tercih sonuçları için ÖSYM'den önemli bir açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada sonuçların önümüzdeki hafta yapılacağı belirtildi. Böylelikle gözler 30 Ağustos-5 Eylül haftasına çevrildi. Peki; YKS tercih sonuçları 30-31 Ağustos'ta açıklanır mı? Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla önemli bilgiler vermişti.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Herhangi bir net açıklama olmasa da sonuçların 30 Ağustos - 5 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.
2021 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER!
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi