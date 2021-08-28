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    • Eğitim
    • 28.08.2021 17:50
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    • 28.08.2021 17:50
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    YKS tercih sonuçları 30-31 Ağustos’ta açıklanır mı? YKS üniversite tercih sonuçları için geri sayım sürüyor!

    YKS tercih sonuçları 30 Ağustos’ta açıklanır mı? YKS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. YKS üniversite tercih sonuçları hakkında yapılan açıklamayla birlikte milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Peki; YKS tercih sonuçları 30-31 Ağustos’ta açıklanır mı?

    takvim.com.tr
    YKS tercih sonuçları 30-31 Ağustos’ta açıklanır mı? YKS üniversite tercih sonuçları için geri sayım sürüyor!

    YKS üniversite tercih sonuçları için ÖSYM'den önemli bir açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada sonuçların önümüzdeki hafta yapılacağı belirtildi. Böylelikle gözler 30 Ağustos-5 Eylül haftasına çevrildi. Peki; YKS tercih sonuçları 30-31 Ağustos'ta açıklanır mı? Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla önemli bilgiler vermişti.

    YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Herhangi bir net açıklama olmasa da sonuçların 30 Ağustos - 5 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

    2021 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER!

    -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır

        -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

        -Nüfus cüzdan fotokopisi

        -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

        -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
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        Haberler Eğitim YKS tercih sonuçları 30-31 Ağustos’ta açıklanır mı? YKS üniversite tercih sonuçları için geri sayım sürüyor!
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