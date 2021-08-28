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    • Eğitim
    • 28.08.2021 21:45
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    • 28.08.2021 21:45
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    140 puan ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne zaman başlayacak?

    140 puan ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne zaman başlayacak? YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 140 puan alan öğrenciler tercih hakkının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Bilindiği üzere tercih yapmak için puan barajı 140 puana düşürülmüştü. Peki, 140 puan ne zaman tercih yapacak? İşte YKS 2. ve 3. tercih hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    140 puan ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne zaman başlayacak?

    140 puan ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne zaman başlayacak? YKS üniversite tercihlerinin üzerinden uzun zaman geçmesiyle birlikte gözler 2. ve 3. tercih dönemine çevrildi. Baraj puanının 140'a düşürülmesiyle birlikte, 140 puan alan binlerce öğrenci tercih işlemlerinde bulunabilecek. Peki; 140 puan ne zaman tercih yapacak?

    140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

    140 puan alan adaylar YKS 2. ve 3. tercih döneminde tercih işlemlerini yapabilecek. YKS 2. tercih dönemi henüz açıklanmadı. Tercih dönemi açıklandığı takdirde takvim.com.tr sayyfalarından öğrenebilirsiniz. Tahminlere göre ikinci yerleştirme döneminin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

    İKİNCİ EK YERLEŞTİRME OLACAK!

    2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

    Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

    Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

        Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

        Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

        Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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        Haberler Eğitim 140 puan ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne zaman başlayacak?
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