140 puan ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ve 3. tercih ne zaman başlayacak? YKS üniversite tercihlerinin üzerinden uzun zaman geçmesiyle birlikte gözler 2. ve 3. tercih dönemine çevrildi. Baraj puanının 140'a düşürülmesiyle birlikte, 140 puan alan binlerce öğrenci tercih işlemlerinde bulunabilecek. Peki; 140 puan ne zaman tercih yapacak?
140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
140 puan alan adaylar YKS 2. ve 3. tercih döneminde tercih işlemlerini yapabilecek. YKS 2. tercih dönemi henüz açıklanmadı. Tercih dönemi açıklandığı takdirde takvim.com.tr sayyfalarından öğrenebilirsiniz. Tahminlere göre ikinci yerleştirme döneminin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
İKİNCİ EK YERLEŞTİRME OLACAK!
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.