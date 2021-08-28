1. sınıflar ne zaman başlıyor? MEB okula uyum haftası ne zaman? Okulların ne zaman açılacağı belli olurken, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için tarihler de verildi. Okula yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası düzenleniyor ve bu uygulama kapsamında çocuklar okula alışma sürecinde yer alacak. Uyum haftası normal eğitim öğretim döneminden daha önce başlıyor. Peki; 1. sınıflar ne zaman başlıyor? MEB okula uyum haftası ne zaman?