1. sınıflar ne zaman başlıyor? MEB okula uyum haftası ne zaman? Okulların ne zaman açılacağı belli olurken, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için tarihler de verildi. Okula yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası düzenleniyor ve bu uygulama kapsamında çocuklar okula alışma sürecinde yer alacak. Uyum haftası normal eğitim öğretim döneminden daha önce başlıyor. Peki; 1. sınıflar ne zaman başlıyor? MEB okula uyum haftası ne zaman?
1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB'in eğitim öğretim takvimine göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Yani 31 Ağustos 2021 Salı günü ile 3 Eylül 2021 Cuma günü okula uyum haftası olacak. Okul öncesi eğitim öğrencileri ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri o hafta içerisinde okula başlamış olacaklar.
1. SINIFA BAŞLAMA YAŞI NEDİR?
İlkokula başlama yaşı 69 ay olarak belirlendi. Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.
69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.
66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.
72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.