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    • Eğitim
    • 27.08.2021 15:18
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    • 27.08.2021 15:18
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    YÖKDİL 2 sınavı kaç dakika, kaç soru? YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

    2021 YÖKDİL 2 sınavı ÖSYM tarafından 29 Ağustos Pazar günü uygulanacak. Sınava katılmaya hazırlanan binlerce adayın kafasında soru işaretleri var. Bu kapsamda YÖKDİL 2 sınavı kaç dakika, kaç soru? YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? soruları gündemde. YÖKDİL 2 kılavuzunda sınav hakkında tüm bilgilere yer verildi. İşte ÖSYM'nin yayımladığı YÖKDİL 2 kılavuzu ışığıda merak edilen soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    YÖKDİL 2 sınavı kaç dakika, kaç soru?

    2021 yılında ikincisi düzenlenen YÖKDİL sınavı 29 Ağustos'ta organize edilecek. Sınava artık sayılı saatler kaldı. Adaylar için heyecan had safhadayken YÖKDİL 2 sınavı kaç dakika, kaç soru? YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? soruları da araştırılmaya başlandı.

    YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

    YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖKDİL 2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

    YÖKDİL 2 kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. 29 Ağustos Pazar gerçekleştirilecek sınav saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. ÖSYM yetkililerinden yapılan uyarıda, ''Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' denildi.

    YÖKDİL SINAVINA GİRERKEN NELER GEREKLİ?

    YÖKDİL sınavına girişlerde adayların sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları gereklidir. Detaylı bilgiler YÖKDİL 2 kılavuzunda yer almaktadır.

    YÖKDİL 2 KILAVUZU

        YÖKDİL SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        YÖKDİL sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

        YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

        Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

        YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL2 sınav sonuçları Eylül ayının 9'unda açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin
        https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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