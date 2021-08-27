YÖKDİL 2 sınavı kaç dakika, kaç soru? YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YÖKDİL 2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

YÖKDİL 2 kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. 29 Ağustos Pazar gerçekleştirilecek sınav saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. ÖSYM yetkililerinden yapılan uyarıda, ''Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' denildi.