2021 yılında ikincisi düzenlenen YÖKDİL sınavı 29 Ağustos'ta organize edilecek. Sınava artık sayılı saatler kaldı. Adaylar için heyecan had safhadayken YÖKDİL 2 sınavı kaç dakika, kaç soru? YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? soruları da araştırılmaya başlandı.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.
YÖKDİL 2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
YÖKDİL 2 kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. 29 Ağustos Pazar gerçekleştirilecek sınav saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. ÖSYM yetkililerinden yapılan uyarıda, ''Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' denildi.
YÖKDİL SINAVINA GİRERKEN NELER GEREKLİ?
YÖKDİL sınavına girişlerde adayların sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları gereklidir. Detaylı bilgiler YÖKDİL 2 kılavuzunda yer almaktadır.