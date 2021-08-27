Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru! 2021 sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak? 2021 sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru ekranı merak edilen konulardan birisi oldu. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenler eş durumundan tayin başvurusunda bulunabiliyor. Öğretmenler için atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki; sözleşmeli öğretmen tayin başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar!