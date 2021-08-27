Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru! 2021 sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak? 2021 sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru ekranı merak edilen konulardan birisi oldu. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenler eş durumundan tayin başvurusunda bulunabiliyor. Öğretmenler için atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki; sözleşmeli öğretmen tayin başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar!
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.
Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenler başvurularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Başvuru" modülü üzerinden Elektronik Başvuru Foru doldurmak suretiyle gerçekleştireceklerdir.
Sözleşmeli öğretmenler, sağlık mazeretlerine ilişkin hastalığın tedavisini yaptıracakları ili Elektronik Başvuru Formu'nda belirteceklerdir.