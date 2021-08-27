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    • Eğitim
    • 27.08.2021 17:04
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    • 27.08.2021 17:04
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    Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru! 2021 sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak?

    Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru! 2021 sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılında yapılacak eş durumu tayini başvuruları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları hakkında tarih bilgisi geldi.

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru! 2021 sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak?

    Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak? 2021 sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru ekranı merak edilen konulardan birisi oldu. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenler eş durumundan tayin başvurusunda bulunabiliyor. Öğretmenler için atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki; sözleşmeli öğretmen tayin başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar!

    BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

    Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.

    Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sözleşmeli öğretmenler başvurularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Başvuru" modülü üzerinden Elektronik Başvuru Foru doldurmak suretiyle gerçekleştireceklerdir.

    Sözleşmeli öğretmenler, sağlık mazeretlerine ilişkin hastalığın tedavisini yaptıracakları ili Elektronik Başvuru Formu'nda belirteceklerdir.

        Elektronik başvurular dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

        Yer değiştirme işlemleri, Bakanlıkça illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu ve öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

        Yer değiştirme işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlere ait kararnameler, sistem üzerinden ilgili il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek, sözleşmeli öğretmenin görev yeri atandığı il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME ATAMA TAKVİMİ

        Başvuru ve onay işlemleri: 23 Ağustos - 27 Ağustos (saat 17:00)

        Yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 3 Eylül 2021

        Ayrılma ve başlama: 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla
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        Haberler Eğitim Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru! 2021 sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini ne zaman yapılacak?
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