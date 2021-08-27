ÖSYM tercih sonuçlarında son durum: Nefesler tutuldu! Tercihler açıklandı mı 2021? YKS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı!

Üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde başlanacağının duyurulmasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için aramalar sıklaştı. ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih sonuçları için milyonlarca aday bekleyişte. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "Tercihler açıklandı mı 2021? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" gibi sorulara yanıt aranıyor. 2020 yılında 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan tercihlerin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Peki bu yıl ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile YKS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı ve tüm detaylar...
TERCİHLER AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'den YKS tercih sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Ancak gün içerisinde son dakika gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.
TWİTTER'DA TT LİSTESİNDE!
YKS tercih sonuçları Twitter TT listesinde ilk sırada. Milyonlarca üniversite adayları, tercih sonuçlarının açıklanmasına beklediklerine dair paylaşımlarda bulunuyor.
Açıklandı mı diye 769. kez ösym sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021
Sabah ezanında kalkıp sonuçların açıklanması için bekliyorum.
27k tweeti görüp ösym'ye girmişimdir.
Sonuç bekleyelim derken sabah oldu #ykstercih2021
Ben kimsenin profiline bu kadar bakmadim ben kimseyi bu kadar stalklamadim #osym2021 #ykstercih2021 #osym #yks2021tercih
İlk tercihimin gelmeyeceğini bildiğim halde ekrana bakıyorumdur#ykstercih2021pusuya yattım sayfa yenileyip duruyorum. #ykstercih2021
illa hemen açıklansın demiyorum da bari bı tarih verselerdi diyorum #ykstercih2021
Açıklandı mı diye 769. kez ÖSYM sitesine giriyorum / yine açıklanmamış #ykstercih2021
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar YKS sonuçları açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgileri ekleyerek sonuçlar öğrenilebilecek.