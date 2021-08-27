ÖSYM tercih sonuçlarında son durum: Nefesler tutuldu! Tercihler açıklandı mı 2021? YKS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı!

Üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde başlanacağının duyurulmasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için aramalar sıklaştı. ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih sonuçları için milyonlarca aday bekleyişte. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren "Tercihler açıklandı mı 2021? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" gibi sorulara yanıt aranıyor. 2020 yılında 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan tercihlerin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Peki bu yıl ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile YKS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı ve tüm detaylar...

TERCİHLER AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den YKS tercih sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Ancak gün içerisinde son dakika gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.