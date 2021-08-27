MEB son dakika formasyon haberleri: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik Formasyon nedir, nasıl alınır?

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR, NASIL ALINIR?

Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken program olan Formasyon için kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapabilir.

Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik başvuru şartlarını genişletti. Pedagojik formasyon eğitimi alanlar da öğretmenlik başvurusu yapabilecekler.

FORMASYON İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Formasyon almak isteyen kişilerden başvuru sırasında şu belgeler istenmektedir;

Başvuru formu, öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, onaylı lisans not durum belgesi, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekont.

Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir. YÖK onayı olan formasyon eğitimi veren üniversiteler gerekli şartlar incelendikten sonra belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı formasyon veren üniversitelerin listesinde her yıl güncellemeler olabilmektedir.