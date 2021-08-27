MEB son dakika formasyon haberleri: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik Formasyon nedir, nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika Pedagojik Formasyon açıklamasının ardından formasyon almak isteyen vatandaşlar hızlıca Formasyon geri mi geldi? Pedagojik Formasyon nedir, nasıl alınır? sorularını araştırmaya başladı. Bakanlık, ''Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek. '' dedi. İşte detaylar...
FORMASYON GERİ Mİ GELDİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı veirlmesine ilişkin yapılan açıklama şöyle;
''Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti.
Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı.
Talim ve Terbiye Kurulu oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri" şekilde genişletti.''
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR, NASIL ALINIR?
Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken program olan Formasyon için kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapabilir.
Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik başvuru şartlarını genişletti. Pedagojik formasyon eğitimi alanlar da öğretmenlik başvurusu yapabilecekler.
FORMASYON İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Formasyon almak isteyen kişilerden başvuru sırasında şu belgeler istenmektedir;
Başvuru formu, öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, onaylı lisans not durum belgesi, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekont.
Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir. YÖK onayı olan formasyon eğitimi veren üniversiteler gerekli şartlar incelendikten sonra belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı formasyon veren üniversitelerin listesinde her yıl güncellemeler olabilmektedir.