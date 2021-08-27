MEB öğretmen başvuru şartlarını genişletti! Pedagojik formasyon alanlar da öğretmenliğe başvurabilecek

Pedagojik formasyon eğitimi alanların da öğretmenlik başvurusunda bulunabilecekleri açıklandı. Buna göre MEB ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvuru yapabilecekler.

Millî Eğitim Bakanlığının resmi sitesinden yapılan duyuruda, ''Öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkı iptal ederek Bakanlık ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirilmişti. Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı. İlim ve Terbiye Kurulu oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri" şekilde genişletti.'' ifadelerine yer verildi.