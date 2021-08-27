KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlar, ne zaman biter?

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları sayesinde öğrenciler hem ucuz, hem de güvenli ve huzurlu şekilde yurtta konaklayabiliyor. Okuduğu şehirde başarılı olmak isteyen öğrenciler KYK yurtlarıyla rahat bir nefes alıyor. Peki; KYK yurt başvuruları başladı mı?