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    • Eğitim
    • 27.08.2021 19:46
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    • 27.08.2021 19:46
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    KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlar, ne zaman biter?

    Üniversitelere giriş yapacak öğrenciler KYK yurt başvuruları hakkında şimdiden araştırma yapmaya başladı. 2021 KYK yurt başvurusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. KYK yurt başvurusu ne zaman başlar sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Güvenli ve huzurlu bir konaklama olduğu için tercih edilen KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlar, ne zaman biter?

    KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları sayesinde öğrenciler hem ucuz, hem de güvenli ve huzurlu şekilde yurtta konaklayabiliyor. Okuduğu şehirde başarılı olmak isteyen öğrenciler KYK yurtlarıyla rahat bir nefes alıyor. Peki; KYK yurt başvuruları başladı mı?

    KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.

    Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

    Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

        ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.



        Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Eğitim KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlar, ne zaman biter?
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