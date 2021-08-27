KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlar, ne zaman biter?

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021 KYK yurt başvurusu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları sayesinde öğrenciler hem ucuz, hem de güvenli ve huzurlu şekilde yurtta konaklayabiliyor. Okuduğu şehirde başarılı olmak isteyen öğrenciler KYK yurtlarıyla rahat bir nefes alıyor. Peki; KYK yurt başvuruları başladı mı?
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.
Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.