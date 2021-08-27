Milyonlarca kişi hafta sonuna yaklaşılırken Cumartesi ve Pazar günü hangi sınavların olduğunu merakla araştırmaya başladı. Ağustos'un son hafta sonunda ÖSYM takvimine göre sınav olup olmadığı belli oldu. Peki Hafta sonu hangi sınav var? 28-29 Ağustos'ta sınav var mı? Son olarak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 15 Ağustos Pazar günü uygulanmıştı. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimine göre 28-29 Ağustos sınavları...

HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?

Bu hafta sonu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 sınav takvimine göre bir sınav bulunmaktadır.