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    • Eğitim
    • 27.08.2021 14:42
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    • 27.08.2021 14:47
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    Hafta sonu hangi sınav var? 28-29 Ağustos'ta sınav var mı?

    ÖSYM sınavları hafta sonları düzenlendiğinden her haftanın sonuna yaklaşıldığında Hafta sonu hangi sınav var? 28-29 Ağustos'ta sınav var mı? soruları gündeme geliyor. MEB, ÖSYM ve diğer kurumların sınavları genellikle Cumartesi ve Pazar günleri uygulanıyor. ÖSYM takvimine göre, bu hafta sonu hangi sınavların olduğu belli oldu. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi...

    takvim.com.tr
    Hafta sonu hangi sınav var? 28-29 Ağustos’ta sınav var mı?

    Milyonlarca kişi hafta sonuna yaklaşılırken Cumartesi ve Pazar günü hangi sınavların olduğunu merakla araştırmaya başladı. Ağustos'un son hafta sonunda ÖSYM takvimine göre sınav olup olmadığı belli oldu. Peki Hafta sonu hangi sınav var? 28-29 Ağustos'ta sınav var mı? Son olarak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 15 Ağustos Pazar günü uygulanmıştı. İşte 2021 ÖSYM sınav takvimine göre 28-29 Ağustos sınavları...

    HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?

    Bu hafta sonu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 sınav takvimine göre bir sınav bulunmaktadır.

    28-29 AĞUSTOS'TA SINAV VAR MI?

    28 Ağustos Cumartesi günü herhangi bir sınav bulunmamaktadır. 29 Ağustos Pazar günü ise 2021-YÖKDİL/2 sınavı uygulanacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı adaylarının, sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgeleri yayımlandı.

    2021-YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar YÖKDİL 2 sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

        29 AĞUSTOS YÖKDİL SINAVI İÇİN AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BELLİ OLDU

        2021-YÖKDİL/2 sınavına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

        Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

        Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

        29 AĞUSTOS 2021 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

        YÖKDİL 2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        2021-YÖKDİL/2 sınavı İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
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