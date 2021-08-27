ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da uygulanan DGS'nin sonuçları ise 11 Ağustos'ta erişime açıldı. 2 yıllık ön lisans mezunu adayların bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak için katıldığı DGS sınavının tercihleri de 27 Ağustos'ta alınmaya başlandı. Adaylar bugün itibariyle puanları doğrultusunda kılavuza göre diledikleri okulları tercih edebilecek. Peki DGS'de kaç tercih hakkı var 2021? DGS kaç puan üzerinden hesaplanıyor, hangi üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor?
DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2021?
DGS tercihlerinde adaylar en fazla 30 tercihte bulunabilecek. DGS tercihlerini değiştirmek isteyenler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden adresi üzerinden tercih işlemlerinde düzenleme yapabilecek.
DGS KAÇ PUAN ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR?
DGS'de baraj bulunmamaktadrı. Dikey Geçiş Sınavı'nın kendisine özel bir puan hesaplama yöntemi bulunmaktadır ve bu hesaplama yöneti DGS başvuru kılavuzunda yer almaktadır.
DGS'de bir bölümü kazanmak için yaklaşık 130 puan alınması gerekiyor. İyi bir bölümü kazanmak için de en az 240-250 puan alınması gerekir. Adayların ÖBP puanını da yüksek tutması gerekiyor.
Kılavuzda DGS puan hesaplama hakkında şu bilgiler yer almaktadır;
''Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.''