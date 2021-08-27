Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 27.08.2021 13:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2021 13:16
    ABONE OL

    DGS'de kaç tercih hakkı var 2021? DGS kaç puan üzerinden hesaplanıyor, hangi üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor?

    DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte tercih yapacak binlerce ön lisans mezunu DGS'de kaç tercih hakkı var 2021? DGS kaç puan üzerinden hesaplanıyor, hangi üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Büyük bir heyecanla tercihlerini yapmaya başlayan adaylar 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayacak. İşte 2021 DGS hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    DGS’de kaç tercih hakkı var 2021?

    ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da uygulanan DGS'nin sonuçları ise 11 Ağustos'ta erişime açıldı. 2 yıllık ön lisans mezunu adayların bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak için katıldığı DGS sınavının tercihleri de 27 Ağustos'ta alınmaya başlandı. Adaylar bugün itibariyle puanları doğrultusunda kılavuza göre diledikleri okulları tercih edebilecek. Peki DGS'de kaç tercih hakkı var 2021? DGS kaç puan üzerinden hesaplanıyor, hangi üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor?

    DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2021?

    DGS tercihlerinde adaylar en fazla 30 tercihte bulunabilecek. DGS tercihlerini değiştirmek isteyenler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden adresi üzerinden tercih işlemlerinde düzenleme yapabilecek.

    DGS KAÇ PUAN ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR?

    DGS'de baraj bulunmamaktadrı. Dikey Geçiş Sınavı'nın kendisine özel bir puan hesaplama yöntemi bulunmaktadır ve bu hesaplama yöneti DGS başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

    DGS'de bir bölümü kazanmak için yaklaşık 130 puan alınması gerekiyor. İyi bir bölümü kazanmak için de en az 240-250 puan alınması gerekir. Adayların ÖBP puanını da yüksek tutması gerekiyor.

    Kılavuzda DGS puan hesaplama hakkında şu bilgiler yer almaktadır;

    ''Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

    2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.''

        DGS PUANIMLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİRİM?

        Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki en küçük puanları aşağıdaki adreste verilmiştir.

        2020 DGS TABAN PUANLARI

        DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

        Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

        Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

        Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

        DGS DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER (TABLO 2)

        DGS'DE HANGİ ÜNİVERSİTE KAÇINCI SINIFTAN BAŞLATIYOR?

        Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşenler 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedirler. Ancak bu durum üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilmektedir. Sağlıklı bilgi için yerleştiğini üniversite ile iletişime geçebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        F.Bahçe ve G.Saray’ın Avrupa’daki rakipleri
        Haberler Eğitim DGS'de kaç tercih hakkı var 2021? DGS kaç puan üzerinden hesaplanıyor, hangi üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor?
            SON DAKİKA