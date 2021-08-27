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    • Eğitim
    • 27.08.2021 11:39
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    • 27.08.2021 11:39
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    DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

    ÖSYM Başkanlığı 2021-DGS tercihlerinin başladığını duyurdu. 2 yıllık üniversite mezunu adaylar 4 yıllık bölümlere yerleşebilmek için 27 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında terciht bulunacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından da yerleştirmeler yapılacak. İlk tercihlerde yerleşemeyenler ek tercihler ile bir programa yerleştirilecek. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

    DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılıyor. Binlerce aday elektronik ortamda bireysel olarak 2021-DGS tercihlerinde bulunuyor. DGS tercihleri alınmaya devam ederken sonuçların açıklanacağı tarih de merak edilmeye başlandı. Açılımı Dikey Geçiş Sınavı olan DGS için tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları...

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    DGS tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar ilgili siteye girdikten sonra T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercihte bulunabilecek.

    DGS TERCİH EKRANI

    27 Ağustos'ta başlayan DGS tercihleri 7 Eylül'de sona erecek.

    Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

    DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

    DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den resmi bir tarih açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmıştı, ek yerleştirmeler de Kasım ayında yapılmıştı.

        ÖSYM DGS kılavuzunda tercih sonuçları hakkında şu bilgileri aktardı;

        ''Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

        2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

        ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.''

        DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. tercihlerle bir bölüme yerleştirilebilecek. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde boş kalan kontenjanlar ÖSYM tarafından açıklanacak. Daha sonra da ek tercih süreci başlayacak. Ek tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

        Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler.

        2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

        DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

        Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları
        tercihler işleme alınmayacaktır.
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