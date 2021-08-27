DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılıyor. Binlerce aday elektronik ortamda bireysel olarak 2021-DGS tercihlerinde bulunuyor. DGS tercihleri alınmaya devam ederken sonuçların açıklanacağı tarih de merak edilmeye başlandı. Açılımı Dikey Geçiş Sınavı olan DGS için tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları...
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar ilgili siteye girdikten sonra T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercihte bulunabilecek.
27 Ağustos'ta başlayan DGS tercihleri 7 Eylül'de sona erecek.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den resmi bir tarih açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmıştı, ek yerleştirmeler de Kasım ayında yapılmıştı.