DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılıyor. Binlerce aday elektronik ortamda bireysel olarak 2021-DGS tercihlerinde bulunuyor. DGS tercihleri alınmaya devam ederken sonuçların açıklanacağı tarih de merak edilmeye başlandı. Açılımı Dikey Geçiş Sınavı olan DGS için tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar ilgili siteye girdikten sonra T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercihte bulunabilecek.