DGS Hukuk taban puanları ve başarı sırası 2020- 2021! DGS Hukuk Fakültesi kontenjanları

Ön lisans mezunu adayların heyecanla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri başladı. 27-Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında alınacak tercihlerde adaylar puanları doğrultusunda istedikleri programları yazabilecek. Programlar arasında en çok araştırılan ise Hukuk fakülteleri oldu. Hukuk fakültelerinde okumak isteyen adaylar DGS Hukuk taban puanları ve başarı sırası ile kontenjan tablosunu araştırıyor. İşte ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte 2020- 2021 yılı DGS Hukuk kontenjanları, taban puanları ve başarı sırası...

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. '' dedi.

Adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2021-DGS TERCİHİ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercihlerinde herhangi bir ücret istenmemektedir.

2021-DGS TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR

DGS HUKUK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 202-2021

ÖSYM'DEN DGS ŞARTLI KAYIT HAKKI

YÖK Başkanı Erol Özvar DGS şartlı kayıt hakkında, ''2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz için aldığımız karar hayırlı olsun...'' açıklamasında bulundu.

2021 DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite için kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.