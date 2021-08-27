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    • Eğitim
    • 27.08.2021 11:17
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    • 27.08.2021 11:17
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    DGS Çocuk Gelişimi, İnşaat Mühendisliği taban-tavan puanları 202-2021! DGS 4 yıllık bölüm puanları ve başarı sıralaması!

    2021-DGS tercihlerinin başlamasıyla beraber binlerce kişi çocuk gelişimi, hukuk, inşaat mühendisi bölümlerinin taban-tavan puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya koyuldu. En çok rağbet gören bölümlerin araştırıldığı DGS tercih döneminde 2 yıllık ön lisans bölümü mezunları puanları doğrultusunda ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzuna göre 4 yıllık bölüm tercihinde bulunacak. İşte çocuk gelişimi, hukuk, inşaat mühendisi bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjdan tablosu...

    takvim.com.tr
    DGS Çocuk Gelişimi, İnşaat Mühendisliği taban-tavan puanları 202-2021!

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden 2021 DGS tercihlerinin başladığını duyurdu. 11 Temmuz'da sınava giren adaylar 27 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapacak. DGS tercih dönemine girilmesiyle DGS Çocuk Gelişimi, İnşaat Mühendisi taban-tavan puanları 202-2021 en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte DGS 4 yıllık bölüm puanları ve başarı sıralaması...

    DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    27 Ağustos tarihinde başlayan DGS tercihleri için son gün duyuruldu. Adaylar 7 Eylül saat 23:59'a kadar tercihte bulunabilecekler.

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS sitesi aracılığı ile yapılmaktadır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecekler. Yerleştirme işlemlerinde ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

    DGS TERCİH KILAVUZUNA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS TERCİH EKRANI

    DGS ÇOCUK GELİŞİMİ TAVAN-TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

    DGS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TAVAN-TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

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    Haberler Eğitim DGS Çocuk Gelişimi, İnşaat Mühendisliği taban-tavan puanları 202-2021! DGS 4 yıllık bölüm puanları ve başarı sıralaması!
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