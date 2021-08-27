DGS Çocuk Gelişimi, İnşaat Mühendisliği taban-tavan puanları 202-2021! DGS 4 yıllık bölüm puanları ve başarı sıralaması!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden 2021 DGS tercihlerinin başladığını duyurdu. 11 Temmuz'da sınava giren adaylar 27 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapacak. DGS tercih dönemine girilmesiyle DGS Çocuk Gelişimi, İnşaat Mühendisi taban-tavan puanları 202-2021 en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte DGS 4 yıllık bölüm puanları ve başarı sıralaması...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

27 Ağustos tarihinde başlayan DGS tercihleri için son gün duyuruldu. Adaylar 7 Eylül saat 23:59'a kadar tercihte bulunabilecekler.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS sitesi aracılığı ile yapılmaktadır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecekler. Yerleştirme işlemlerinde ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZUNA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH EKRANI

DGS ÇOCUK GELİŞİMİ TAVAN-TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

DGS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TAVAN-TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI