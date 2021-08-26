YÖK Başkanı Erol Özvar’dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze mi olacak?

Üniversitelerle ilgili beklenen açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Eylül ayına yaklaşılmasıyla üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, Ankara'da ilk kez üniversite rektörleriyle biraraya geldiği programda öğrencilerin heyecanla beklediği yüz yüze eğitim açıklamasını yaptı. Peki fakülteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze mi olacak?

ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜN EĞİTİM YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yeni YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" dedi.

İşte "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır." diyen Özvar'ın açıklamasının tamamı;

"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim."

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt işlemleri 1-7 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar (e-Kayıt) ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yapacak öğrenciler, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu sayfadan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemini yapabilecekler. T:C: kimlik numarası ve e-devlet şifresi yeterli olacaktır.