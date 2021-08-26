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    • Eğitim
    • 26.08.2021 09:32
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    • 26.08.2021 09:38
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    YKS tercih sonuçları Twitter'da gündem oldu! 2021 YKS tercih sonuç yorumları

    YKS tercih sonuçları için sabah saatlerinden milyonlarca aday Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Günlerdir gündemde 1. sırada yer alan YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin 2021 YKS tercih sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. İşte Twitter'da YKS tercih sonuçlarıyla ilgili atan yorumlar...

    takvim.com.tr
    YKS tercih sonuçları Twitter’da gündem oldu! 2021 YKS tercih sonuç yorumları

    26-27 Haziran'da uygulanan YKS sınavının tercihleri de 5-20 Ağustos tarihlerinde alındı. YKS ek tercihleri için Erdoğan, ''Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.'' açıklamasında bulundu. YKS 1. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu nedenle 2021 yılı sonuçlarının da bugün açıklanması bekleniyor. Milyonlarca YKS aday Twitter'da binlerce paylaşımda bulundu. İşte Twitter YKS tercih sonuç yorumları...

    YKS TERCİH SONUÇ YORUMLARI

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