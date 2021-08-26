2021-2022 eğitim öğretim yılının üniversiteler için 13 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala YKS adayları için heyecan giderek arttı. YKS 1. tercihlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih süreci başlayacak. YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, YDT ve AYT baraj puanı ise 170'e düşürüldü. Peki YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercih kontenjanları belli oldu mu? YKS 140-170 puanla nasıl tercih yapılır?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, EK TERCİH KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
YKS ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. YKS 1. tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Kontenjan tablosu ve kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir.
YKS 140-170 PUANLA NASIL TERCİH YAPILIR?
YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılmaktadır. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilecek.
Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılmaktadır.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
YKS ek yerleştirme ücreti geçtiğimiz yıl 20 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ne kadar olacağı belli olduğunda haberimize eklenecektir. Öte yandan YKS ek yerleştirme ücretleri aşağıdaki bankalara yatırılmaktadır;
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN ÖSYM AİS EKRANI
Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir. TYT puanı 140 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
İlgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır.
Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir.
Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.